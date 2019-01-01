ريال مدريد يرد على طلب أياكس بضم أوديجارد

تعرف على موقف ريال مدريد من بيع أوديجارد لأياكس

ردّ نادي ريال مدريد على اهتمام نادي أياكس بالتعاقد مع مارتن أوديجارد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف فيتسه الهولندي.

أوديجارد سجل 8 أهداف وصنع 9 في 33 مباراة لعبها الموسم الجاري مع الفريق الهولندي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أياكس يرغب في ضم أوديجارد بعد تألقه الموسم الجاري في الدوري الهولندي.

وأوضحت أنّ ريال مدريد رفض بصورة قاطعة التخلي عن اللاعب خلال الصيف المقبل بعد تألق اللاعب وتقديمه مستويات رائعة.

وأشارت إلى أنّه لم يتم البت في عودة أوديجارد للملكي من استمراره معارًا وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي عقب انتهاء الموسم الجاري.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 22, 2019

وقد يحاول مارك أوفرمارس، المدير الرياضي للفريق الهولندي، جلب الموهبة النرويجية بأقل من ذلك أو الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ قيمة التخلي عن أوديجارد قد تصل إلى 20 مليون يورو.