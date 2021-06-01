ريال مدريد يرد على زيدان: ماذا عن نقد الذات؟!

النادي الملكي يرفض الرد بشكل رسمي ويرد عبر وسائل الإعلام!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف نادي ريال مدريد من تصريحات زين الدين زيدان المدير الفني السابق لهم الأخيرة التي أدلى بها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحف "آس"، و"ماركا" و"ABC" في ردود متسقة على التصريحات التي هاجم فيها زيدان بضراوة إدارة الملكي.

ما هو موقف إدارة ريال مدريد الرسمي من تصريحات زيدان؟

بحسب ما أوضحت الصحف فإدارة ريال مدريد ترفض الخروج بشكل علني للرد على المدير الفني الفرنسي وعلى ما قاله من أشياء تخص النادي وفترته الأخيرة معهم.

لكن موقف الإدارة نقلته الصحف على لسان ريال مدريد كان أن إدارة بيريز ترى حجج زيدان تعاني من قصور شديد، بالأخص في جانب نقد نفسه.

كيف ترى إدارة ريال مدريد كلمات زيدان؟

ترى الإدارة أن أغلب ما قاله زيدان لا يعبر بشكل قوي عن حقيقة الأوضاع على أرض الواقع في الأشهر الأخيرة من علاقته بالنادي.

بالإضافة إلى ذلك ذكرت الصحف أن زيدان نفسه هو الذي كان يهرب من صنع القرار في العديد من المناسبات.

صحيفة "ABC" أكدت أن إدارة ريال مدريد طلبت من زيدان الاعتماد على الشباب، لكنه لم يفعل ذلك سوى في نهاية الموسم عندما اضطر للقيام بهذا.

وذكرت أنه فضل الاستعانة بالحرس القديم لتنفيذ أفكاره، لكن ذلك لم يحدث بسبب ابتعادهم عن المستوى الذي حققوا به الألقاب من قبل باستثناء لوكا مودريتش وتوني كروس.

ما الذي قاله زين الدين زيدان؟

قال زيدان: "كنت أود أن تكون علاقتي بالنادي وبالرئيس في الأشهر الأخيرة مختلفة قليلاً. لم أطلب امتيازات، بالطبع لا، فقط أطلب تذكر ما حققناه".

وأضاف: "مسيرة المدرب في أي نادِ كبير الآن تكون موسمين ليس أكثر، ولكي تدوم لفترة أطول فإن العلاقات الإنسانية ضرورية. إنها أهم من المال وأهم من الشهرة ومن كل شيء. عليك أن تهتم بها، لهذا السبب تألمت كثيرًا عندما كنت أقرأ أنني معرض للإقالة إذا خسرت المباراة القادمة، هذه الأخبار أساءت لي وللفريق بأكمله، لأن هذه الرسائل تم تسريبها عمدًا إلى وسائل الإعلام، وخلقت جوًا سلبيًا مع الجميع وأثارت الشكوك".

رأي المحرر .. هل تحرك أسطول دعم بيريز؟

الثلاث صحف الإسبانية الكبرى "ماركا"، و"آس"، و"ABC" اتفقت على صيغة واحدة في تناول خطاب زيدان خلال الساعات الأخيرة.

تلك الصيغة ألقت باللوم بشكل أساسي على فشل الفريق على زين الدين زيدان، وبرأت ساحة فلورنتينو بيريز كما لو كانوا يتحدثون بلسانه.

لا شك أن الخطأ في ريال مدريد يتحمله الجميع، وأن الموسم الصفري الذي سيبقى وصمة في تاريخ النادي لا يمكن تحميله لشخص واحد فقط في النهاية، فلا خطاب زيدان يمنحه عفو الجماهير، ولا دفاع الصحف عن بيريز ورفاقه يمنحهم صك البراءة من اتهامات الفشل.

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