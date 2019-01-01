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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يرد على تصريحات بوتشتينيو ضد فلورنتينو بيريز

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Getty Images
نادي ريال مدريد الإسباني يصدر بيانًا رسميًا للرد على تصريحات الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق ضد رئيس الملكي فلورنتينو بيريز.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا صحفيًا للرد على تصريحات كان قد أدلى بها المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير.

جاء هذا عقب أن أكد بوتشتيتنو أن نادي ريال مدريد قد رفض منح لاعبو توتنهام إمكانية المبيت في المدينة الرياضية الخاصة به استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي في البيان: “ريال مدريد يريد أن يوضح أنه يشعر بالمفاجأة من تصريحات مدرب توتنهام ماوريزيو بوتشيتينو حول طلبه من ريال مدريد أن يبقى فريقه في معسكر الفريق استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "دومًا ما استجبنا لكل طلبات أتلتيكو مدريد وليفربول وتوتنهام والاتحاد الأوروبي، وأظهرنا تعاونًا كبيرًا في تلك الطلبات، وكل ما تسلمناه من طلبات مؤخرًا كان يخص استخدام منشئات التدريب فقط وغرف تغيير الملابس، وتم تلبيتها بالفعل".

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وكان بوتشيتينو قد قال في تصريحات آخرى: "طلبت من بيريز استخدام منشئات ريال مدريد لكي يبيت فريقي لكنه قال لي أنني أستطيع المبيت في تلك المنشئات عندما أكون مديرًا فنيًا للملكي فقط".

جدير بالذكر أن توتنهام سيواجه نظيره ليفربول الأسبوع المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

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