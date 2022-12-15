ريال مدريد يدعم سفر بنزيما إلى قطر وديشان يرد!

النادي الملكي لا يمانع سفر نجمه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد لن يقف في طريق لاعبه كريم بنزيما حال أراد السفر إلى قطر من أجل التواجد مع المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن بنزيما قد يسافر إلى قطر من أجل التواجد مع فريقه في المباراة النهائية.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن ديدييه ديشان يملك حرية استدعاء بنزيما للمشاركة في أي مباراة قادمة في كأس العالم بعد أن تعافى اللاعب.

وتلعب فرنسا في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي يطارد لقب كأس العالم الأول في حياته خلال مشاركته الأخيرة في البطولة.

وعندما تم سؤال المدير الفني ديدييه ديشان عن اللاعب قال: "لن أجيب على هذا السؤال، هيا ما هو السؤال التالي؟!".

جدير بالذكر أنه وبحسب ما ذكرت الصحيفة فوجود بنزيما لو حدث سيكون فقط من أجل الاحتفال بما حققه فريقه في مشواره في كأس العالم حتى الآن ولتلقي الميدالية الذهبية أو الفضية.