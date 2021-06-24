ريال مدريد يدخل سباق ضم إيساك

ريال مدريد يؤمن نفسه في حال فشل التوقيع مع مبابي وهالاند

انضم النادي الإسباني، ريال مدريد إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع موهبة السويد، ألكسندر إيساك.

تألق إيساك جعل أنظار الأندية الأوروبية الكبرى تتجه إليه، خاصة في بطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في الوقت الحالي وستنتهي يوم 11 يوليو المقبل مع منتخب السويد.

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الملكي دخل في منافسة قوية على ضم صفقة هجومية مميزة مع كل من ليفربول وبرشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك في ظل أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لم يعد قادراً على استعادة المهاجم السويدي، رغم البند الذي يسمح له بذلك في العقد المبرم بينه وبين ريال سوسيداد الإسباني.

ما هو موقف ريال مدريد؟

يرى ريال مدريد أن هناك فرصة لضم إيساك إذا فشل في حسم إحدى صفقتي كيليان مبابي أو إيرلينج هالاند ويمتلك السويدي الدولي عقدًا مع ريال سوسيداد ساري حتى يونيو 2024.

إذا اتخذ النادي الأبيض في النهاية خطوة الانطلاق للتوقيع، لتقاسم المركز مع بنزيمة الموسم المقبل ، فسيجد ريال سوسيداد يرفض التفاوض لذلك إدارة المرينيجي تفكر جديًا في دفع الشرط الجزائي للاعب وقيمته هي 70 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الإسكندنافي.

ما هو موقف ريال سوسيداد؟

تأمل إدارة النادي الباسكي بالإحتفاظ باللاعب لعام آخر على الأقل، إذا وافق اللاعب سيتم رفع الشرط الجزائي إلى 90 مليون يورو لكن إذا دفع ريال مدريد الشرط الجزائي الحالي فلا شيء في يد النادي.

يمتلك إيساك في عقده مع ريال سوسيداد شرطًا جزائيًا لفسخه بقيمة 70 مليون يورو، والنادي الإسباني لا يمانع في بيعه إذا جاء عرضًا ماليًا يعادل هذا الشرط خلال الأسابيع المقبلة لأنه بذلك سيكون أغلى لاعب في تاريخهم.

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