ريال مدريد يدخل السوبر بـ"خمس صفقات" لدعم كارلو أنشيلوتي!

هدايا أعياد الميلاد تصل للنادي الإسباني

موسم حافل بالإصابات يعاني منه ريال مدريد، جعل المدرب كارلو أنشيلوتي في أزمة حقيقية خاصة عندما يتعلق الأمر بخط الدفاع.

إصابة دافيد ألابا حتى نهاية الموسم ومعاناة إيدير ميليتاو من قطع في الرباط الصليبي واستبعاد عودته قبل مارس أو أبريل، كلها أمور تدفع ريال نحو الميركاتو الشتوي لإنقاذ الفريق.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت عن "5 صفقات" داخلية من الفريق قد يدخل بها كارلو أنشيلوتي بطولة كأس السوبر الإسباني بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد.

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في الحقيقة هي ليست صفقات جديدة بل نجوم من داخل الفريق يعانون من إصابات مختلفة، وعودتهم في منتصف الموسم ستكون بمثابة الصفقات الجديدة التي تدعم أنشيلوتي في هذه المرحلة الهامة.

وأشارت إلى أن تشكيل الفريق بالكامل ماعدا تيبو كورتوا وميليتاو سيكون متاحًا لأنشيلوتي قبل سفر الفريق إلى الرياض لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر المحلي.

وهو ما يعني عودة إدواردو كامافينجا، فيرلان ميندي، داني كارباخال وأردا جولر وحتى فينيسيوس جونيور من الإصابة، وذلك قبل اللعب ضد أتلتيكو في 10 يناير المقبل.

يذكر أن ريال يبحث في السوق عن قلب دفاع جديد لتعزيز صفوف الفريق، وانتشرت بعض التكهنات حول استعادة لاعبه رافا مارين بالميركاتو الشتوي وقطع إعارته مع ديبورتيفو ألافيس.