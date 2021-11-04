ريال مدريد يخطط لخطف خليفة هالاند من بايرن ميونخ

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، تسليط أنظاره تجاه أحد أهم المواهب الألمانية، طمحًا في خطفه من بايرن ميونخ.

إرلينج هالاند ظهر وتألق من خلال نادي سالزبورج النمساوي، لينتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند، ليقوم بطل النمسا بإخراج موهبة جديدة بعد رحيل هالاند.

كريم أديمي، هو لؤلؤة جديدة في الكرة الألمانية، بدأ مسيرته مع بايرن، وذهب بعدها إلى سالزبورج لينفجر ويصبح من أهم الأهداف لكبار أوروبا.

العديد من التقارير أكدت أن بايرن هو الطرف الأقرب لضم اللاعب، حيث يريد استعادته من جديد مقابل دفع مبلغ 30 مليون يورو.

ولكن موقع "SPORT1" الألماني أكد أن وكيل اللاعب عقد بعض الاجتماعات مع ريال مدريد خلال الفترة الماضية.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل جلس كذلك الوكيل مع المسؤولين في أتلتيكو مدريد، بحثًا عن أفضل فرصة ممكنة لصاحب الـ2021.

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يذكر أن أديمي نجح في تسجيل 14 هدفًا في 21 مباراة رسمية لعبها، وفي 5 سبتمبر 2021 ظهر لأول مرة مع المنتخب الألماني ضد أرمينيا في المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 6/0.