ريال مدريد يخشى تفاقم إصابته.. نجم فرنسا يعاني قبل اليورو!

لا يريد الملكي تجدد إصابته..

يتمنى ريال مدريد سرعة تعافي لاعبه أوريليان تشواميني من الإصابة التي ألمت به قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بأسبوع، والتي كانت على مستوى القدم.

استبعاد تشواميني من النهائي أثر على خط وسط ريال مدريد في مباراة كان دورتموند فيها خطيرًا بما يكفي، ولكن الآن الأمور تختلف فيما يتعلق بالدولي الفرنسي.

تشواميني ضمن قائمة فرنسا التي تشارك في يورو 2024، لن يخوض وديتي لوكسمبورج وكندا مع الديوك، وموعد عودته المتوقع هو 17 يونيو 2024، التاريخ الذي يفتتح به الفرنسيون مشوارهم في دور المجموعات أمام النمسا.

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مشاركة تشواميني بينما لم يتماثل للشفاء بنسبة 100٪، تعني وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية احتمالية كبيرة لتفاقم الإصابة، وهو ما يخشاه ريال مدريد.

يبدو تشواميني مهمًا أكثر من أي وقت مضى للمدرب كارلو أنشيلوتي، فمع اعتزال توني كروس، سيكون التعويل عليه شبه أحادي في هذا المركز.

قد يكون السيناريو المثالي لكل الأطراف، هو مواصلة تأهيل تشواميني خلال الأيام الأولى من اليورو، على أن يبدأ المشاركة في الدور الثاني، هنا تكون كل الأطراف مستفيدة، شريطة أن تحقق فرنسا التأهل إلى الدور الثاني عن "مجموعة الموت" التي يوجد بها كل من هولندا والنمسا وبولندا.