ريال مدريد يخسر 160 مليون يورو بسبب جماهيره

خسائر مادية فادحة لريال مدريد

سيخسر ريال مدريد حوالي 160 مليون يورو بسبب اللعب خلف أبواب مغلقة وعدم الحضور الجماهيري في سانتياجو بيرنابيو لبقية الموسم الحالي.

وتبحث السلطات الإسبانية رفقة القائمين على كرة القدم سبل عودة النشاط والاستكمال الآمن للموسم الحالي دون مضاعفة مخاطر فيروس كورونا.

ولهذا السبب، يبدو أنه حتى نهاية هذا الموسم على الأقل، لن تتمكن الأندية في إسبانيا وأوروبا من خوض مبارياتها بحضور جماهيري.

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وفيما يخص ذلك، فإن ريال مدريد سيعاني من خسائر اقتصادية فادحة بالنظر إلى المباريات المتبقية له في سانتياجو بيرنابيو للموسم الحالي على مستوى الدوري الإسباني.

وفي حال عبر ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واستكمل مسيرته في البطولة فإنه سيخسر الكثير أيضًا من العوائد المنتظرة.

ويعتمد ريال مدريد على بيع تذاكر المباريات كمصدر رئيسي للدخل، حيث يمثل هذا البند 20 % من الميزانية الإجمالية للفريق الملكي.

وبالتالي سيحاول ريال مدريد تعويذ هذه الخسائر من خلال بيع اللاعبين الكبار والذين لا يعدون أولوية بالنسبة لزين الدين زيدان في الوقت ذاته.

ويأتي جاريث بيل وخاميس رودريجيز على رأس قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن صاحب الصدارة والغريم التقليدي برشلونة.