ريال مدريد يخسر مجددًا .. الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل دوري الأبطال 2024

صدمة لعشاق الملكي..

توقع حاسوب "أوبتا" القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي قائمة ترتيب دوري أبطال أوروبا 2023-2024، مانحًا الحظوة الأكبر لفريق المدرب بيب جوارديولا، مانشستر سيتي.

وجاءت نسبة تتويج مانشستر سيتي باللقب وفق حاسوب "أوبتا" 32.4٪، بينما أتى ريال مدريد ثانيًا بنسبة 13.1٪، ثم أتى بايرن ميونخ في المركز الثالث بفارق طفيف عن ريال مدريد وبنسبة 12.9%>

من المفاجآت الكبرى وجود آرسنال في القائمة بمركز متقدم وهو المركز الرابع، وبنسبة 7.6٪، ثم إنتر ميلانو الإيطالي وصيف النسخة الماضية بواقع 6.9٪ ثم برشلونة الإسباني بواقع 6.4٪.

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المركزان السابع والثامن لكل من أتلتيكو مدريد الإسباني برصيد 3.5٪، ونابولي الإيطالي برصيد 3.1٪، بينما من المفاجآت النسبة التي يحتل بها باريس سان جيرمان المركز التاسع وهي نسبة 2.7٪ فقط!.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد حقق لقب الموسم الماضي بالفوز على إنتر ميلانو في النهائي بهدف نظيف، بعد أن أقصى ريال مدريد من نصف النهائي بواقع (5-1) في نتيجة المباراتين.