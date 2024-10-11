ريال مدريد يحضر مبلغًا إضافية لفنربخشة من أجل أردا جولر!

خزائن فنربخشة تنتعش مرة أخرى بسبب جولر...

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد، قد يدفع لفريق فنربخشة التركي، هذا الموسم 2 مليون يورو، بسبب صفقة أردا جولر، الذي انضم إلى الميرينجي، في الموسم الماضي.

وكان أردا جولر، قد انضم إلى ريال مدريد، مطلع الموسم الماضي قادمًا من فنربخشة، مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض البنود الإضافية في العقد، ومن ضمن تلك البنود هي عدد المشاركة في المباريات.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جولر صاحب الـ 19 عامًا، إن شارك في 15 مباراة جديدة في الموسم الحالي، سيتعين على ريال مدريد، دفع 2 مليون يورو، للفريق التركي.

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وكان فنربخشة، يراقب وضع جولر، مع ريال مدريد، خاصة بعدما خرج الشاب التركي من حسابات المدرب كارلو انشيلوتي، وسيحاول استعادته على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي.

جدير بالذكر أن أردا جولر، قد خرج في تصريحات سابقة أكد خلالها، أن العلاقة بينه وبين مدربه كارلو أنشيلوتي، جيدة والأمور معه تسير على ما يرام داخل صفوف الفريق الملكي، ولا يفكر في الرحيل.