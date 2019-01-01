ريال مدريد يُحصّن بنزيما من مطامع باريس سان جيرمان

ريال مدريد يرسم مستقبل كريم في المرحلة القادمة

أشارت بعض الصحف الإسبانية إلى اقتراب إدارة ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق مع كريم بنزيما بشأن تمديد عقده الذي سينتهي مع حلول منتصف 2021.

وأوضحت صحيفة "آس"، أن صاحب الـ32 عامًا أظهر تمسكه بالبقاء مع النادي لأطول فترة ممكنه في مفاوضات تجديد عقده، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الإدارة، وذلك بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.

وبحسب نفس المصدر، فإن النية داخل غرفة صناعة القرار في النادي الميرينجي تتجه لخيار تمديد عقد ذو الأصول الجزائرية لعام أو اثنين، ما يعني أن الإدارة ترغب في الإبقاء عليه إلى أن يصل لعامه الـ35.

وأشار التقرير إلى أن استمرار كريم في "سانتياجو بيرنابيو" لعام أو اثنين بعد عقده الحالي، سيضمن له إنهاء مسيرته ضمن نخبة وأساطير الريال.

في الوقت ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن بنزيما وإدارة الريال ليس على عجلة من أمرهما، مع التنويه بأن الاتصال غير الرسمي قد بدأ بالفعل، تمهيدًا لوضع اللمسات الأخيرة على العقد في المستقبل القريب.

وجاء تحرك الريال لفتح ملف مستقبل الدولي الفرنسي السابق بعد نجاحه في تحمل مسؤولية هجوم الملكي، بتسجيل 16 هدفًا منذ بداية الموسم الجاري، منهم 12 على مستوى الليجا.

في الختام، استبعدت "آس" سيناريو خروج كريم من العاصمة الإسبانية في المرحلة القادمة، في إشارة واضحة إلى الإدارة لن تسمح بأي حال من الأحوال بانتقاله إلى باريس سان جيرمان، الذي يبحث عن رقم 9 جديد بجانب ماورو إيكاردي، مع اقترابه إدينسون كافاني من مغادرة "حديقة الأمراء".

فضلاً عن استبعاد عودته لناديه السابق ليون، بعد تصريحات مديره الرياضي جونينيو بيرنامبوكانو الأخيرة، التي عبر خلالها عن أمله أن ينهي كريم مسيرته في ملعب "الأضواء".