ريال مدريد يحدد موعد عودة التدريبات

محاولات لإحياء الكرة في إسبانيا

أشارت تقارير في إسبانيا إلى اتخاذ إدارة ريال مدريد موعداً من أجل عودة التدريبات في الأيام المقبلة استعداداً لاستئناف النشاط الكروي.

ويدور الحديث في الدول الأوروبية حالياً حول كيفية استئناف النشاط الرياضي، وقررت دول مثل فرنسا وهولندا عدم عودة الدوريات.

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد حدد الحادي عشر من مايو المقبل موعداً لعودة لاعبيه للتدريبات في مركز فالديبيباس بالعاصمة الإسبانية.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضاً: سر إسقاط برشلونة وتأثير رونالدو.. مورينيو يروي كواليس إنجازه مع ريال مدريد

وأشار التقرير إلى اتخاذ إدارة الميرينجي كل الاحتياطات فيما يخص البروتوكولات الطبية الموضوعة فيما يخص قواعد الصحة والاختلاط.

وستكون التدريبات بشكل فردي في الأيام الأولى دون اختلاط بين العناصر، وبعد ذلك سيسمح للاعبين بالالتحام والتعامل معاً بحسب القواعد الموضوعة.

ووضع الجهاز الفني للنادي الملكي بقيادة زين الدين زيدان برنامجاً خاصاً للاعبيه من أجل الحفاظ على لياقتهم طوال الأسابيع الماضية بالمنزل.

وتنص البروتوكولات التي وضعها الجهاز الرياضي للبلاد على خضوع الأجهزة الفنية واللاعبين المخالطين لحالات إيجابية، أو يعانون من الأعراض للفحص.