ريال مدريد يحدد مهلة لنابولي لإنهاء صفقة خاميس

أتليتكو مدريد يترقب الموقف من أجل الدخول في صفقة اللاعب الكولومبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد ولاعبه خاميس رودريجيز، يفضلان الجار أتليتكو مدريد، على انضمام اللاعب الكولومبي إلى نابولي الإيطالي.

وكان رئيس نابولي، في وقت سابق قد صرح بأنه لا ينوي شراء خاميس، وإنما يريد الحصول عليه على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

ووفقاً لعدد من الصحف الإيطالية، فإن هذه الأمر تسبب في غضب إدارة ريال مدريد، بالإضافة إلى أن اللاعب شعر بعد تقدير من نابولي، جعله مستعداً لتقبل عرض أتليتكو مدريد.

ريال مدريد حدد سعر اللاعب وهو 42 مليون يورو، ولكن رئيس نادي نابولي يصمم على أنه يريد الحصول اللاعب على سبيل الإعارة فقط.

بالإضافة إلى أن نابولي سيعرض على اللاعب الكولومبي راتب أقل مما يتقاضاه في ريال مدريد، بينما سيوفر له أتليتكو راتب في نفس مستوى راتبه في الفريق الملكي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعطى للفريق الإيطالي مهلة إلى يوم الخميس من أجل إنهاء الصفقة، وبعدها ستبدأ المحادثات مع أتليتكو مدريد، وفقاً للتقارير الصحفية.