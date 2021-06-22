ريال مدريد يحدد خيارات تعويض فاران

بعد دافيد ألابا ريال مدريد يدرس خيارات تدعيم الدفاع

يجهز النادي الإسباني، ريال مدريد أسلحته ويستعد لتعويض الرحيل المحتمل لمدافعه الدولي الفرنسي، رافييل فاران.

تتوجه أنظار النادي الملكي بالفعل إلى بعض الأسماء لتدعيم خط الدفاع، بعد رحيل سرخيو راموس عن صفوف الفريق والرحيل المقترب لرافييل فاران.

ما هي خيارات ريال مدريد؟

هناك بعض الأسماء المطروحة على الطاولة حاليًا أبرزها، خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد المعار إلى غرناطة والذي عاد للتو من مهمته في غرناطة، يريد أنشيلوتي رؤيته في الفترة التمهيدية التي ستبدأ في 5 يوليو.

والبديل الآخرهو فيكتور تشوست، مدافع كاستيا وبطل دوري الشباب مع راؤول يوث أ في عام 2020 والذي ظهر لأول مرة العام الماضي مثل زملائه الآخرين مثل أريباس ، مارفن ، بلانكو أو مايكل.

ما هو وضع مدافعين ريال مدريد المتواجدين؟

سينتظر المدافعان الآخران في الفريق، ناتشو وميلتاو ما سيحدث مع فاران، كان اللاعبين في خطة زيدان واعتمد عليهم كليًا في المرحلة الأخيرة من موسم المنصرم مع تصاعد المشاكل الجسدية لراموس وفاران.

أظهر كل من الإسباني والبرازيلي ملاءتهما في فترة حرجة بشكل خاص من الموسم، ولهذا السبب حصل كلاهما على الحق في أن يكونا مهمين في الموسم المقبل.

ريال مدريد وألابا.. آمال كبيرة

يضع المرينجي آمال عريضة على صفقته الجديدة، النمساوي دافيد ألابا فاللاعب يمكنه اللعب في مراكز عديدة، قلب دفاع، لاعب محور وظهير أيسر وسيلائم التشكيلة الأساسية.

يذكر أن دافيد ألابا انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ بعقد يمتد لـ 5 سنوات حتى 2026، وكانت صفقة انتقال حر حيث فشل النادي البافاري في التوصل إلى اتفاق مع الدولي النمساوي لتجديد عقده، ليبدأ في خوض تجربة جديدة بدايًة من الموسم المقبل داخل أسوار سنتياجو برنابيو.

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