ريال مدريد يُحبط بايرن ميونخ ويُحدد وجهة كوبو الجديدة

باتت مسألة وقت..

زعمت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

كوبو يُعد أحد أبرز المواهب التي برزت على الساحة في الآونة الأخيرة بعدما اشتراه الريال من طوكيو الصيف الماضي، ثم أُعير إلى مايوركا على مدار الموسم المنقضي.

وبعد هبوط مايوركا إلى الدرجة الثانية بدأ النادي الملكي واللاعب يبحثان عن وجهة جديدة له على سبيل الإعارة بدلًا من العودة إلى سانتياجو برنابيو والجلوس على مقاعد البدلاء في ظل وجود نجوم كثيرين في مركز الجناح حاليًا.

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وبحسب ما أوردته "آس" فإن بايرن ميونخ تقدم بعرض بقيمة 4.5 مليون جنيه استرليني للحصول على كوبو على سبيل الإعارة، لكن إدارة فلورنتينو بيريز رفضته وعللت ذلك بتفضيلها بقاء اللاعب داخل إسبانيا.

الوجهة الأقرب حاليًا لكوبو هي فياريال، حيث أكدت التقارير أن ثمة اتفاق قد حدث بالفعل بين إدارة الناديين وأن الإعلان الرسمي عن الإعارة ما هو إلا مسألة وقت ليس إلا.

جزء من أسباب تفضيل كوبو الانضمام إلى فياريال هو إصرار وتشبث أوناي إيمري، المدير الفني للغواصات، بصاحب الـ19 عامًا، فشعر اللاعب أن الفرصة سانحة لضمان المشاركة أساسيًا واللعب على كافة الأصعدة.

فياريال أيضًا سيشارك الموسم المقبل في بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الخامس، وبحسب التقارير فإنه قد تغلب على غرناطة وكذلك أوساسونا وسيلتا فيجو في الظفر بخدمات كوبو.

الجدير بالذكر أن كوبو ظهر هذا الموسم مع مايوركا في 35 مباراة بالدوري الإسباني سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.