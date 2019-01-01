ريال مدريد يحاول استعادة فابيينو من ليفربول

تعرف على خطة ريال مدريد للتوقيع مع فابيينو قبل غلق سوق الانتقالات

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتوقيع مع البرازيلي فابيينو من ليفربول خلال الأيام المقبلة لتدعيم خط الوسط.

فابيينو كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد قبل الرحيل إلى موناكو ومنه إلى الريدز.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلًا عن مصادر إنجليزية أنّ النادي الملكي مستعد للتعاقد مع فابيينو مقابل 65 مليون يورو بجانب 10 ملايين متغيرات إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنّ الصفقة قد تتم بعد غلق سوق الانتقالات في انجلترا مساء غد، الخميس، وذلك حال نجح الريدز في جلب لاعب بديل.

وسوف يتقاضى اللاعب مبلغ وقدرة 7.5 مليون يورو سنويًا حال وافق على الانضمام إلى الملكي.

جدير بالذكر أنّ البلانكوس يرغب في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد بينما رفض كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، الرحيل إلى مسرح الأحلام بهدف ارتداء قميص ريال مدريد.