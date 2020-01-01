ريال مدريد يُحارب من أجل رفع الإيقاف عن راموس

لم يستحق البطاقة الحمراء في نظرهم..

لن تستسلم إدارة ريال مدريد للبطاقة الحمراء التي تلقاها سيرخيو راموس إبان مباراة مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وستحاول جاهدةً إسقاط الإيقاف عن قائد الملكي.

راموس عرقل جابريل خيسوس قبل انفراده بمرمى تيبو كورتوا من على حدود منطقة الجزاء، ليقوم الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو بطرده في المباراة التي هُزِم فيها الميرينجي بهدفين لهدف.

القرار لم يشهد تدخل تقنية الفيديو، حيث اعتُبر أنه قرار تفسيري من حكم المباراة نفسه لحجم الإعاقة ومدى استحقاقها للبطاقة الحمراء، وستحاول الإدارة بدورها أن تطعن على شرعية الطرد حتى يتسنى لراموس التواجد في مباراة الإياب.

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وبحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة الريال ستقدم استئنافًا للاتحاد الأوروبي من أجل رفع البطاقة الحمراء باعتبارها قرار غير صحيح من حكم المباراة.

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ليس هذا فحسب، بل أكدت صحيفة "آس" أن إدارة فلورنتينو بيريز ستبذل الغالي والنفيس في سبيل رفع الطرد عن راموس لضمان وجوده في ملعب الاتحاد بالمباراة التي ستكون في غاية الصعوبة على كتيبة زين الدين زيدان.

غياب راموس عن مباراة السيتي سيعني أن دفاع ريال مدريد سيتالف من رافايل فاران مع ميليتاو أو ناتشو فيرنانديز، وبالطبع، فإنهما ليس في قيمة الدولي الإسباني الفنية ولا يمتلكان نصف ما يملكه من خبرة كبيرة في مباريات بهذا الحجم.

يذكر أن الطرد أمام السيتي قد جعل راموس هو اللاعب الأكثر حصولًا على بطاقات حمراء في تاريخ دوري أبطال أوروبا كما سبق وأن حقق الرقم ذاته في الدوري الإسباني..