ريال مدريد يجبر لاعبيه على نشاط جديد بسبب كورونا

ريال مدريد يطلب من لاعبيه الالتزام بلياقتهم البدنية

يحاول ريال مدريد الإسباني بقدر المستطاع أن يحافظ على قوة وصحة لاعبيه في فترة الحجر الصحة التي يمروا بها بسبب انتشار فيروس كورونا.

فريق ريال مدريد لكرة السلة كان قد اكتشفوا فيه حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ليقرر النادي عزل فريق كرة القدم مع فريق كرة السلة والذين يستخدمون نفس صالة الألعاب الرياضية.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن المعدين البدنيين للفريق وضعوا للاعبين برنامج بدني يقوموا به من أماكن عزلهم حتى يتم المحافظة على الوزن المثالي له، وأجبروهم على خوض تمرينات معينة كل يوم مع الالتزام بعدد معين من السعرات الحرارية.

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وتابعت الصحيفة بأن الجهاز الفني برئاسة زين الدين زيدان، طالب اللاعبين بالالتزام بما تم وضعه له حتى يكونوا جاهزين لعودة المباريات في أي وقت.

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وتعتبر المشكلة هي اللاعبين الذين يعانون من إصابات طويلة وكانوا يحتاجون فترة تأهيل مع معدين بدنيين ويحاول النادي في الوقت الحالي إيجاد حلول.

وكانت الليجا قد توقفت لمدة أسبوعين بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً عالمياً.