ريال مدريد يتلقى عرضًا جديدًا لبيع جاريث بيل

بعد عودة اهتمام مانشستر يونايتد

ذكرت بعض المصادر الإعلامية الإسبانية الشهيرة، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، تلقى عرضًا جديدًا لبيع منبوذ الجماهير جاريث بيل عاجلاً أو آجلاً.

وبحسب ما ذكره برنامج "الشيرينجيتو"، فإن رئيس توتنهام دانيال ليفي، قد طلب من الملياردير الإسباني استعادة النجم البريطاني، وذلك في اجتماع خاص بينهما.

وقال مقدم البرنامج، إن ليفي استغل جلوسه مع بيريز، للاستفسار صراحة عن موقف صاحب الـ30 عامًا ومستقبله في "سانتياجو بيرنابيو"، لرغبة الديوك الجامحة في استعادة نجمهم السابق.

ولم يفصح المصدر عن أية تفاصيل أخرى، بما في ذلك موعد تحرك النادي اللندني لاستعادة لاعبه السابق، سواء كان سيحدث في الميركاتو الشتوي الحالي –بعد رحيل كريستيان إريكسن- أو الانتظار لمنتصف الموسم.

واكتفى في نهاية الانفراد، بالتأكيد أنها ليست المرة الأولى، التي يظهر فيها توتنهام اهتمامه لإعادة بيل إلى الجزء الأبيض من الشمال اللندني، على اعتبار أن النادي حاول مرارًا وتكرارًا، لكن دون جدوى.

سولشاير يبرئ نفسه من إصابة راشفورد ويرد على هجوم نيفيل

بالإضافة إلى ذلك، وجود جوزيه مورينيو في سُدّة حكم "توتنهام هوتسبير"، من شأنه أن يضاعف اهتمام وصيف أوروبا بالدولي الويلزي، نظرًا لمحاولات "سبيشال وان" السابقة، للتوقيع مع اللاعب، قبل طرده من مانشستر يونايتد أواخر العام قبل المنقضي -وفقًا لنفس الإعلامي-

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع التقارير المتداولة عن تمنع بيل على مانشستر يونايتد مرة أخرى هذا الشتاء، وذلك لتمسكه بالبقاء مع ناديه الملكي حتى انتهاء عقده الممتد حتى منتصف 2022.