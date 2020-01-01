ريال مدريد يتعاقد مع مدرب برشلونة السابق

لقد كان في برشلونة على مدى السنوات الست الماضية ويذهب الآن إلى ريال مدريد

تعاقد ريال مدريد مع المدرب تشافير ميكولي ليون ليكون مشرفًا على أكاديمية لا فابريكا الخاصة بالنادي الملكي.

تشافير ميكولي ليون كان مدربًا لناشئي برشلونة وعمل في أكاديمية لاماسيا لمدة 8 سنوات ويعد أحد أبرز الأسماء هناك.

وتفاوض بيتر ليم مالك نادي فالنسيا مع المدرب تشافير ميكولي ليون وكان قريبًا بالفعل من الخفافيش خلال الأيام القليلة الماضية.

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لكن الأمور لم تنجح بأن ينضم الرجل إلى فالنسيا بعدما ظهر ريال مدريد ليحول وجهة المدرب السابق في برشلونة إلى العاصمة الإسبانية.

واعترف المدير الفني الجديد لأكاديمية لا فابريكا أن مثله الأعلى على مستوى المدربين هو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد والمنتخب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي.

ويعد تشافير ميكولي أحد مكتشفي المواهب المميزة في السنوات الأخيرة والتي كان أبرزها نجم مانشستر سيتي الحالي وفالنسيا السابق فيران توريس.

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يذكر أن هناك العديد من المدربين ولاعبي الفئات السنية لنادي برشلونة قد رحلوا عن صفوف الفريق الكتالوني في الفترة الماضية بسبب الخلافات داخل النادي.