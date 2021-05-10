ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبل براهيم دياز

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يحدد مصير اللاعب براهيم دياز المعار لميلان الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن مصير اللاعب براهيم دياز نجم ريال مدريد المعار لصفوف ميلان الإيطالي في الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن المدير الفني للنادي الإسباني زين الدين زيدان يحب ما يراه من اللاعب في الموسم الجاري.

ويفكر زيدان جديًا في أن يضع اللاعب ضمن حساباته الأساسية في الموسم المقبل رفقة ريال مدريد حال استمر في تدريب الفريق.

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ويسعى اللاعب نفسه للعودة لصفوف ريال مدريد، كما أكد في العديد من المناسبات على أنه لم يكن يريد المغادرة من الأساس.

وغادر النجم الشاب بعد أن تأكد زيدان من عدم قدرته على منحه الدقائق الكافية التي تطوره وتمنحه الفرصة لتقديم كل ما لديه مع الفريق.

ويقدم اللاعب مستويات طيبة للغاية مع ميلان منذ أن انضم من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة في بداية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن إعارة اللاعب تنتهي بنهاية الموسم، وكان قد شارك في 36 مباراة في كل البطولات مع ميلان وسجل ستة أهداف وصنع هدفين.