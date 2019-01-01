ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن خطته الشتوية

أنباء غير مبشرة لمشجعي ريال مدريد

أفادت التقارير الواردة من داخل ريال مدريد، أن مجلس الإدارة بقيادة الرئيس فلورونتينو بيريز، اتخذ قرارًا نهائيًا بخصوص الخطة المقترحة في فترة الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" المقربة من غرفة صناعة القرار في "سانتياجو بيرنابيو"، فإن الإدارة أبلغت المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعدم انتظار صفقات جديدة في يناير، بما في ذلك الهدف الرئيسي كريستيان إريكسن وأيضًا الهدف الصيفي بول بوجبا.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة لا تريد إهدار المزيد من الوقت والمال في نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية، وبناء عليه سيكتفي الريال بمشاهدة الميركاتو الشتوي إلا في حالتين، إذا تعرض أي لاعب لإصابة طويلة الأجل، أو اغتنام فرصة لا تعوض، أما غير ذلك فسوف يؤجل رجل الأعمال الإسباني خططه الكبرى لمنتصف العام.

ولفت المصدر إلى أن بيريز يريد من زيدان الاستفادة من الاستثمار الضخم الذي قام به النادي، بضخ 303 مليون يورو لتعزيز الصفوف بدماء جديدة، ويريد منه أيضًا منح دقائق أكثر لأسماء معينة مثل فينيسيوس جونيور، أودريوزولا، لوكا يوفيتش وآخرون لم يستفد منهم الملكي كما ينبغي حتى هذه اللحظة.

⏱ ميخيتاريان لعب هذا الموسم دقائق أكثر من أوزيل في البريميرليج.



⚠️ ملحوظة: ميخيتاريان غادر أرسنال في الثاني من سبتمبر الماضي! 😳 pic.twitter.com/kIUrhcORfR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 28, 2019

وبالنسبة لقائمة المغادرين، فأوضح التقرير أن أقرب الخارجين من مشروع زيدان، سيكون صانع ألعابه إيسكو، وذلك في حال أصر على المغادرة لتأمين مكانه في قائمة المنتخب الإسباني المشارك في يورو 2020، وذلك بالذهاب لنادٍ يعطيه فرصة اللعب بصفة مستمرة بدلاً من تجميده على مقاعد بدلاء زيزو، مع تلميحات بأن وجهته القادمة لن تخرج عن مانشستر سيتي أو آرسنال.