ريال مدريد يتجه للتعاقد مع صلاح بدلاً من مبابي

ريال مدريد يصوب وجه نحو نجم ليفربول

أشارت تقارير صحفية، إلى رغبة إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة، ديلي ميل فإن إدارة الميرينجي حددت 126 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الفرعون المصري.

في بداية الأمر ستعمل إدارة ريال مدريد، على بيع جاريث بيل خلال الصيف القادم، وتعويضه بواحد من أفضل الأجنحة في الدوريات الأوروبية.

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الخيار الأمثل بالنسبة لزيدان مدرب الفريق، هو التعاقد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، إلا أن الإدارة ترى أن صفقة الشاب الفرنسي ستكلف خزائن الفريق 250 مليون إسترليني.

ولكن أكدت صحيفة El Desmarque الإسبانية، أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع صلاح بدلاً من مبابي، خاصة أن سعره أقل مقارنة بمبابي.

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وأوضح التقرير الإسباني، أن رئيس ريال مدريد يرى أنه سيوقع مع صلاح بسهولة في نهاية الموسم الحالي، مقابل 126 مليون إسترليني.

ولعب صلاح هذا الموسم 36 مباراة في كافة المسابقات مع الريدز، نجح خلالهم في تسجيل 19 هدفاً وصناعة تسعة آخرين.

على الجانب الآخر شارك مبابي مع باريس في 30 مباراة سجل خلالهم 25 هدفاً وصنع 16 آخرين.