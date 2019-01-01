ريال مدريد يبدأ في الاستماع لعروض رحيل إيسكو

تقارير صحفية إسبانية تؤكد قرب رحيل فرانشيسكو إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد عن صفوف النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رحيل اللاعب فرانشيسكو إيسكو عن صفوف نادي ريال مدريد قد يكون قريب للغاية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النادي الملكي قد بدأ في الاستماع للعروض المقدمة من أجل رحيل اللاعب.

ويعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان واحد من داعي إيسكو لكن بحسب ما ذكرت الصحيفة فالمدير الفني لريال مدريد لن يعارض رحيله في الصيف.

ملخص ما حدث في مسيرة ماتس هوملز 🔄 😅



(🎨: @omomani) pic.twitter.com/ekOE0JJaXe — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

ويعتبر كل من يوفنتوس وميلان ومانشتر سيتي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الدولي خاصة بعد ابتعاده عن المشاركات رفقة ريال مدريد.

ويعد نابولي أيضًا ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب خاصة أن المدير الفني الحالي للفريق الإيطالي هو كارلو أنشيلوتي الذي عمل معه من قبل في ريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد إيسكو رفقة ريال مدريد يستمر حتى عام 2021، إلا أنه مستعد للرحيل فورًا لو تلقى عرضًا مناسبًا بحسب العديد من التقارير.