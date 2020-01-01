ريال مدريد يبدأ البحث عن خليفة راموس

هل بات راموس قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد؟

بدأ ريال مدريد رحلة البحث عن قلب الدفاع الذي سيخلف سيرخيو راموس، في الوقت الذي يتعذر فيه تجديد عقد القائد بسبب الخلاف على المدة والراتب.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد صيف العام 2021 أي بنهاية الموسم المقبل، ويبحث الفريق الملكي عن فرصة من أجل التجديد.

ويريد راموس التجديد لـ 3 مواسم قادمة، ولكن النادي يريد أن يكون التجديد لعامين فقط، وذلك لأن راموس سيصل إلى عامه الخامس والثلاثين بنهاية عقده الحالي.

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وجعل ذلك ريال مدريد يبدأ في البحث عن خليفة للنجم الإسباني، لأنه حتى وإن قام بتجديد عقده، فإنه لم يعد قادرًا على اللعب بنفس الكفاءة.

وفي الوقت الذي يسير فيه فاران نحو الـ 30 من عمره، ووصل فيه ناتشو إلى الـ 30 بالفعل، لا يتواجد مدافع شاب في ريال مدريد سوى ميليتاو.

وسيكون ميليتاو هو الأقرب بين اللاعبين الحاليين بالنسبة ريال مدريد، وذلك في حال لم يبحث الفريق الملكي عن مدافع خارج أسواره.

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يذكر أن سيرخيو راموس قد مثل الفريق الملكي لمدة 14 موسمًا وحقق رفقته العديد من الألقاب والتي أبرزها 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا.