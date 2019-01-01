ريال مدريد يؤجل صفقة بوجبا لنهاية سوق الانتقالات

ما سبب تأجيل ريال مدريد لضم بوجبا؟

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تأجيل صفقة التعاقد مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، لنهاية فترة سوق الانتقالات الصيفية.

بوجبا انضم إلى معسكر الشياطين الحمر في أستراليا رغم تأكيد وكيل أعماله، مينو رايولا، على رغبة اللاعب في مغادرة مسرح الأحلام.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ النادي الملكي لن يحاول حسم صفقة بوجبا خلال الفترة الجارية وسوف يؤجل الأمر إلى مطلع الشهر القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ السبب وراء ذلك يرجع إلى رغبة البلانكوس في بيع عدد من اللاعبين أولًا وتوفير ميزانية جيدة لأجل تدشين عملية بوجبا.

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ويغلق سوق الانتقالات في انجلترا يوم 8 أغسطس المقبل مع انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي مما قد يجعل مانشستر يونايتد يرفض بيع اللاعب لعدم القدرة على ضم البديل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.