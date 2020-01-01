ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب الاتحاد..

مانشستر سيتي 1 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

يوفنتوس ضد أوليمبيك ليون: مباشر لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تقدم ستيرلينج لسيتي وعادل بنزيما.. ريال مدريد في حاجة إلى هدف للجوء إلى الأوقات الإضافية، استراحة ونعود.

45' دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع

44' دي بروينه يفاجئ الجميع بركنية باتجاه المرمى ولكن كورتوا ينقذها من على خط المرمى.

43' بنزييييييمااااا! ماذا أضعت، عرضية مثالية من رودريجو له أمام المرمى ولكن يسددها ضعيفة، الحكم احتسبها تسلل فيما بعد.

الآن كريستيانو رونالدو يتعادل ليوفنتوس، اليوفي يحتاج إلى هدفين للمرور.

40' كورتوا كاد أن يعطي السيتي الهدف الثاني، تمريرة خاطئة استخلصها دي بروينه ومررها إلى فودين الذي سددها أرضية ولكن أتت بجوار القائم.

نذكركم بأنه في المباراة الأخرى التي تجمع بين يوفنتوس وليون، ليون متقدم بهدف نظيف، ويحتاج زملاء رونالدو لـ3 أهداف حتى يتمكنوا من التأهل إلى ربع النهائي.. الفائز من مباراتنا سيلتقي مع الفائز من هذه المباراة.

35' كانسيللوووو! تسديدة مميزة جدًا بعد اختراقه من الجبهة اليسرى ولكن هذه المرة يتصدى لها كورتوا

31' استحواذ من مانشستر سيتي ولكن من دون خطورة، ريال مدريد تراجع نوعًا ما رغم إحرازه التعادل.

27' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول! بنزيما يشعل المباراة ويحرز هدف التعديل بعد مهارة من رودريجو ثم عرضية منه من الجبهة اليُمنى حوّلها الفرنسي برأسه إلى الشباك.

21' هااازااارد! قذيفة أرضية من خارج منطقة الجزاء لكن إيدرسون يتألق مرة أخرى

20' أخيرًا الظهور الأول لريال مدريد.. تمريرة حريرية من هازارد لبنزيما داخل منطقة الجزاء ليسددها الفرنسي قوية لكن إيدرسون ينقذها ببراعة شديدة.

17' ستيرلينج مرة أخرى! مراوغتين على التوالي ودخول لمنطقة الجزاء لولا تدخل كاسيميرو وقطع الكرة وسط مطالبات بركلة جزاء.

14' ستيرلينج!! هدف محقق يضيع لسيتي بتسديدة أكثر من رائعة منه علت المرمى بأمتار قليلة.

13' مانشستر سيتي يواصل الضغط وميليتاو كاد أن يكرر خطأ فاران لولا تدخل الحكم واحتساب خطأ له

10' تراجع كبير من ريال مدريد بعد الهدف ومانشستر سيتي يسيطر، فودين كاد أن يحرز الهدف الثاني لولا أن تسديدته ارتطمت في ميليتاو، لترتد إلى جوندوجان الذي سددها أيضًا ولكن فاران هذه المرة أنقذها.

8' جووووووووووووووووووووووووووووووول! مانشستر سيتي يتقدم بخطأ فادح من فاران في تحضير الكرة ليقطعها منه جيسوس ويمررها إلى ستيرلينج الذي حولها إلى الشباك.

5' الظهور الأول الخطير لمانشستر سيتي، كيفن دي بروينه يتسلم الكرة قرب منطقة الجزاء ويطلق قذيفة ولكنها تأتي في جسد ميليتاو وتخرج إلى الركنية.

2' سلسلة من التمريرات بين خط دفاع الريال والحارس كورتوا في محاولة لبناء اللعب وضغط عالٍ من مانشستر سيتي.

1' بداية المباراة! هل ينجح ريال مدريد في العودة أم ينجح بيب جوارديولا في إقصاء زيدان؟

الآن أخيرًا تدق موسيقى دوري الأبطال مرة أخرى.

تكريم الطواقم الطبية على عملها الدؤوب في مواجهة فيروس كورونا بعد نزول اللاعبين لأرض الملعب.

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - داني كارفخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

إيدين هازارد - كريم بنزيما - رودريجو

البدلاء: براهيم دياز - خافي هيرنانديز - لوكاس فاسكيز - ألفونسو أريولا - مارسيلو - فينيسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - فيديريكو فالفيردي - لوكا يوفيتش - دييجو ألتوبي - ناتشو - إيسكو

كان الفريقين قد التقيا في مباراة الذهاب في فبراير الماضي، وانتهى اللقاء بفوز السيتي بهدفين مقابل هدف واحد، وبالطبع فإن السيتيزنس سيسعى للحفاظ على الفوز والتأهل لربع النهائي، ويترقب جماهير الفريق اللقاء بكثير من القلق والتوتر خاصة بعد أن ودع الأزرق السماوي مؤخراً بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد هزيمته في مباراة نصف النهائي أمام آرسنال بهدفين نظيفين.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تقام على ملعب الاتحاد.