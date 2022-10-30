ريال مدريد وجيرونا .. الدابة السوداء تصعق الملكي ومعاناة أمام التكتلات!

أبرز النقاط الفنية من مواجهة ريال مدريد وجيرونا، والتي أقيمت لحساب الجولة 12 لمنافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني.

اكتفى ريال مدريد بتعادل محبط للغاية لجماهيره أمام ضيفه جيرونا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 من "لا ليجا".

ريال مدريد تمكن من التقدم بالهدف الأول عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن ينجح الأوروجوياني كريستيان ستواني من تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

جيرونا، صغير إقليم كتالونيا، قدم خدمة جليلة إلى جاره برشلونة بتعطيل ريال مدريد، بعدما أفقد النادي الملكي نقطتين في سباق اللقب المحتدم بين الغريمين.

صحيح أن ريال مدريد واصل تواجده في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، لكنه يتفوق بفارق نقطة واحدة فقط عن برشلونة الوصيف.

وفي السطور التالية، نستعرض معكم في "جول.كوم" أبرز النقاط الفنية من مباراة ريال مدريد وجيرونا، والتي أقيمت لحساب الجولة 12 من الدوري الإسباني.

جيرونا دابة ريال مدريد السوداء

سجل المواجهات بين ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني يثير التعجب، حيث تواجها باحتساب مباراة اليوم في خمس مناسبات.

ريال مدريد حقق فوزين، فيما نجح جيرونا في الفوز على النادي الملكي مرتين، وكان التعادل مساء الأحد هو الأول بين الفريقين.

المثير أن السجل التهديفي بين الفريقين ليس بعيدًا، حيث يتفوق ريال مدريد بفارق أربعة أهداف، حيث سجل لاعبو النادي الملكي 13 هدفًا، مقابل تسعة أهداف من لاعبي الفريق الكتالوني.

ستواني ضد ريال مدريد = أسباس ضد برشلونة

يمثل إياجو أسباس قائد نادي سيلتا فيجو كابوسًا حقيقيًا بالنسبة إلى برشلونة، مثلما هو الحال تمامًا بالنسبة إلى ستواني ضد ريال مدريد.

ستواني، وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، هو أكثر لاعب سجل أهدافًا خارج ملعب فريقه أمام ريال مدريد منذ موسم 2017-18، حيث تمكن المهاجم الأوروجوياني المخضرم من تسجيل أربعة أهداف في "سانتياجو برنابيو".

وفي المجمل، لعب ستواني 13 مباراة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، تمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف، وهو رقم كبير للغاية يظهر علو كعب المهاجم الأوروجوياني أمام النادي الملكي.

معاناة أمام التكتلات

جيرونا لعب أمام ريال مدريد بطريقة أغلق فيها تمامًا منتصف ملعبه على لاعبي النادي الملكي، كما تمكن من إغلاق المساحات البينية بين لاعبيه بنجاح.

لاعبو ريال مدريد لجأوا إلى سلاح التسديد من خارج المنطقة، عبر فيديريكو فالفيردي، وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش، لكن عدم دقة التسديدات من ناحية، والتصديات الدفاعية حالت دون أن تشكل تلك التسديدات خطورة تذكر على مرمى جيرونا.

وبالتأكيد فإن الاعتماد على طريقة "Mid Block" ساهمت في ظهور جيرونا بصورة جيدة للغاية دفاعيًا أمام ريال مدريد، عكس الصورة التي أظهرها الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم.

وبالتأكيد فإن هذه الطريقة ترهق لاعبي ريال مدريد، حيث تجبرهم على تدوير الكرة لفترة أطول بحثًا عن ثغرات في دفاع المنافسين، وهو ما يمكن أن يمثل درسًا لمنافسي النادي الملكي القادمين.

أي فريق يغلق دفاعه وينفذ التحولات الهجومية بشكل صحيح يمكن أن يرهق ريال مدريد، وهو ما ظهر جليًا أمام جيرونا، حيث كاد الفريق الكتالوني يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة خاصة خلال الربع الأخير من الشوط الأول.

ومع غياب الفرنسي كريم بنزيما لعدم الجاهزية، فإن ريال مدريد لم يتمكن من تهديد مرمى جيرونا بشكل أكبر، على الرغم من أن استحواذ ريال مدريد وصل إلى 58% على مدار شوطي المباراة.

خلاصة القول

ريال مدريد فقد نقطتين في المتناول أمام جيرونا في الدوري الإسباني، بعد تعادل محبط للغاية على "سانتياجو برنابيو".

النادي الملكي أظهر وجهًا شاحبًا، في استمرار لسلسلة الأداء المتواضع الذي يقدمه الفريق منذ الفوز على برشلونة في الكلاسيكو.

جيرونا قدم مباراة جيدة للغاية بالنظر إلى إمكانياته، وهدد مرمى تيبو كورتوا في أكثر من مناسبة، وكاد يخرج بنقاط الفوز لو حالفه بعض الحظ فقط.

في النهاية، فإن ريال مدريد ضمن الاحتفاظ بالصدارة لأسبوع آخر، لكنها صدارة مهددة في ظل استفاقة برشلونة ونتائجه المميزة في المباريات الأخيرة.