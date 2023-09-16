ريال مدريد وبرشلونة السبب .. الكشف عن سر العقود الطويلة لصفقات تشيلسي الجديدة

يمكن إرجاع سياسة تشيلسي غير المعتادة إلى رحيل روديجر وكريستنسن.

كشف تقرير صحفي بريطاني عن سر العقود الطويلة لصفقات تشيلسي الجديدة منذ أن تولى تود بولي ملكية النادي اللندني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تليجراف" فإن تشيلسي قام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع لاعبين مثل ميخاليو مودريك وإنزو فرنانديز ومويسيس كايسيدو ونيكولاس جاكسون، حيث تتراوح مدد هذه العقود بين ثماني سنوات أو أكثر، بالإضافة إلى لاعبين آخرين مثل روميو لافيا ونوني مادويكي وروبيرت سانشيز وبينوا بادياشيلي وغيرهم.

وأوضحت الصحيفة أن هذه السياسة بدأت في تشيلسي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن إلى ريال مدريد وبرشلونة على التوالي في صفقة انتقال حر، حيث قرر الملاك الجُدد فرض العقود طويلة الأمد لستساعد في تجنب فقدان النجوم بلا مقابل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المالكين الجُدد كانوا يستهدفون من تلك السياسة عدم فقدان لاعبين مهمين في الفريق بشكل غير متوقع في صفقات انتقال حر.

الجدير بالذكر أن كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتشيلسي تستسعد لمواجهة بورنموث غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.