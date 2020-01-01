ريال مدريد وإيبار: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام إيبار في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والمقامة على ملعب بلدية إيبورا..

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إيبار 1 × 3 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثية لهدف، شكرًا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في مباريات أخرى.

91' جووووووووووووووووووووووول! فاسكيز ينهيها بعد وان تو مع بنزيما وينفرد بالمرمى ويسددها في الشباك معلنًا عن الثالث

90' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

88' راموس ينقذ ريال مدريد من هدف محقق بعد انفراد لكيكي وتسديدة عرقلها بارتمائه بفدائية شديدة.. إيبار يقترب كثيرًا.

80' حكم الفيديو يوقف اللعب لتقصي ركلة جزاء على راموس، ورغم أن الكرة جاءت في يده بالفعل لكن القرار النهائي هو عدم وجود ركلة جزاء لإيبار.

73' ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء لريال مدريد يسددها أسينسيو بصورة مثالية لكن لسوء حظه ترتطم في العارضة.

70' موتو من راسية كاد يعاقب ريال مدريد على الفرص الضائعة إلا أنها أتت فوق المرمى بأمتار قليلة.

65' ماذا أهدرت يا رودريجو! انفراد سهل بحارس إيبار ولكن إنهاء سيئ جدًا يهدر الهدف الثالث على الملكي.

55' مودريتش يظهر مرة أخرى بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتألق الحارس ويتصدى لها ويحرمه من الثالث.

50' تمريرة أكثر من رائعة من راموس باتجاه بنزيما الذي سددها خارج المرمى بأمتار ثم أشهر الحكم رايته معلنًا عن وجود تسلل.

48' ريال مدريد يستحوذ على الكرة ويقترب من إضافة الثالث إن استمر هكذا.

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين لهدف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقة وقت محتسب بدلًا من الضائع.

44' بنزيما كاد أن يدرك الثالث بعد خطأ من الحارس في الخروج وتمرير الكرة من خلفه لكن الدفاع لحقها قبل أن تسكن الشباك.

35' جووووووووووووووووووووووووول! كريم بنزيما يحرز الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من كروس واستحواذ على الكرة أكثر من رائع منه، لكن تقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل.

32' كرة عرضية أرضية خطيرة من كيكي لكن كورتوا ينقض عليها في اللحظة الأخيرة قبل أن تصل لموتو.

27' جوووووووووووووووووووووووول! كيكي يحرز تقليص الفارق لإيبار من تسديدة إعجازية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد.

22' فاسكيز يُهدر فرصة الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس

15' كريم بنزيما كاد أن يحرز الهدف الثاني له والثالث للريال بعد عرضية رائعة وصلته أمام المرمى ولعبها برأسه ولكن لسوء حظه أتت بجوار القائم الأيمن بأمتار.

12' جووووووووووووووووووووووووول! مودريتش يحرز الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف المرمى.

8' فاسكيز يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في أعقاب عرضية من رودريجو سددها بقوة أرضية وتصدى لها الحارس بنجاح.

5' جوووووووووووووووووووووووووول! بنزيما يضع المقدمة للريال بعد تمريرة رائعة من رودريجو أخذها بين قلبين الدفاع وانفرد بالمرمى ووضعها في الشباك.

3' ريال مدريد يستحوذ على الكرة ويبدو قريبًا من التسجيل، إيبار متواضع للغاية حتى الآن.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل إيبار:

التشكيل | 4-4-2

ماركو دميتروفيتش

كيفن رودريجيز - أربيلا - بيجاس - أليخاندرو بوزو

بريان خيل - إدو إكسبوسيتو - باباكولي ديوب - تاكاشي إينوي

كيكي - موتو

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

رودريجو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز

بينما انتهت مباراة إيبار في الجولة الماضية بالتعادل الإيجابي مع ريال سوسيداد بهدف لكل فريق في المباراة التي استضفها الأخير على ملعب أنويتا.

يحتل البلانكو المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يمتلك إيبار 15 نقطة في المركز الحادي عشر من 13 مباراة أيضًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة إيبار أمام ريال مدريد في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.