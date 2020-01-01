ريال مدريد وإلتشي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام إلتشي والتي تقام بملعب مانويل فاليرو لحساب الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني

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ريال مدريد 1 × 1 إلتشي

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78' تغيران لريال مدريد في وقت واحد خروج لوكاس فاسكيز، وتوني كروس، ومشاركة إيدين هازارد، وفيدي فالفيردي على الترتيب.

71' أوووه طوفان هجمات من ريال مدريد، ويرفض باديا أن تهتز شباكه مرة أخرى، ويتألق هذه المرة أمام راموس ويتصدى لهدف محقق بعد تصويبة القائد من داخل مربع العمليات.

70' باديا يواصل التألق، ويتصدى هذه المرة لتصويبة قوية من كارفاخال.

63' أووووه إلتشي يرد على فرصة فاسكيز، عن طريق بويي الذي استلم كرة داخل منطقة جزاء الميرينجي، وسدد بقوة ولكن تصويبته تمر بجوار القائم الأيسر.

58' فرصة خطيرة لريال مدريد، عن طريق لوكاس فاسكيز الذي أرسل عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تصدى لها باديا حارس إلتشي وأبعد الخطر عن مرماه.

💥𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋

𝐅𝐈𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐋 𝐅𝐈𝐃𝐄𝐋

𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋 𝐆𝐎𝐋💥 pic.twitter.com/1DrJu4ZdnT — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) December 30, 2020

52' جوووووووووووووول هدف التعادل لصالح إلتشي من علامة الجزاء، بتوقيع فيدل بعدما سددها بقوة على يمين كورتوا.

51' ركلة جزااااء لصالح إلتشي، بعد التحام داني كارفاخال مع أنطوني باراجان

46' والآن مع بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+1' نهاية الشوط الاول بتقدم ريال مدريد على إلتشي بهدف دون رد سجله لوكا مودريتش

35' حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لريال مدريد، بعد اصطدام تسديدة مودريتش في لاعب إلتشي، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تبين أن الكرة ارتطمت في قدم اللاعب، ويقوم الحكم باستئناف اللعب دون احتساب ركلة الجزاء.

30' مرور نصف ساعة من مجريات المباراة، ومازال التقدم لريال مدريد بهدف دون رد، وسط تراجع من أصحاب الأرض وبحث لاعبي الميرينجي عن الهدف الثاني.

20' جووووووووووووول الهداف الأول لريال مدريد عن طريق لوكا مودريتش بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء، بعد متابعة لتسديدة أسينسيو التي ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى مودريتش الغير مراقب داخل منطقة الجزاء.

14' أوووه العارضة تمنع ريال مدريد من الهدف الأول، بعد تسديدة قوية من مارسيلو على الطاير ولكنها ترتطم في العارضة

10' التهديد الأول من إلتشي عن طريق إيميليانو ريجوني بتسديدة قوية من الجانب الأيمن حولها تيبو كورتوا إلى ركلة ركنية.

3' أوووه التهديد الأول من ريال مدريد برأسية من توني كروس تمر بجوار القائم الأيسر، بعد عرضية من الجانب الأيمن نفذها لوكاس فاسكيز.

والآن مع صافرة الحكم وانطلاق المباراة!

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

داني كارفاخال – رافييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو

تشكيل إلتشي:

يبدأ المدرب خورخي الميرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

إديجار باديا

أنطونيو بارجان – جونزالو فيردو – جوسيما - سانشيز مينو

فيكتور رودريجيز – جوتي – إيفان ماركوني – فيدل

لوكاس بويي – ريجوني

وتعد مباريات ريال مدريد الحالية، هي نهائيات كؤوس بعد التفريط في العديد من النقاط منذ بداية الموسم، إذ تريد كتيبة المدرب زين الدين زيدان الفوز في اللقاء، وتتمنى تعثر أتلتيكو في المستقبل للاقتراب أكثر من الصدارة.

يدخل ريال مدريد اللقاء، بهدف مواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة، وملاحقة أتلتيكو مدريد، على قمة ترتيب الليجا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.