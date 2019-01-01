استبعاد هازارد من قائمة ريال مدريد ضد مايوركا

لماذا خرج هازارد من قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

استبعد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، اللاعب إيدين هازارد من قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

هازارد سجل أول أهدافه بقميص الملكي في الجولة الماضية أمام غرناطة.

وبحسب الموقع الرسمي لريال مدريد فإن هازارد لن يتواجد مع ريال مدريد في لقاء الليلة ضد ريال مايوركا لأسباب عائلية.

وذكرت تقارير صحفية أنّ هازارد رُزق بمولود صباح اليوم، السبت، ولذلك لن يشارك في اللقاء على أن يتواجد يوم الثلاثاء المقبل أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أنّ داني كارفاخال لن يشارك في المباراة بجانب غياب كلًا من ناتشو وجاريث بيل ولوكاس فاسكيز وأسينسيو ولوكا مودريتش وتوني كروس للإصابة.