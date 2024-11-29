"انتظروا ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال" .. أنشيلوتي يرفع راية التحدي رغم السقوط في الآنفيلد

رسالة "غير مباشرة" من المدرب الإيطالي

يتمسك الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بقدرة فريقه على تصحيح مساره في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية من أجل المنافسة على لقبه المُفضل.

وقدم ريال مدريد مسيرة محبطة لجماهيره في مرحلة الدوري من بطولة دوري الأبطال، حيث لعب 5 مباريات، خسر 3 أمام ليل، ميلان وليفربول، وفاز في مباراتين فقط ليحتل المركز الـ24 برصيد 6 نقاط.

وكشف الصحفي ألبرتو سيروتي، من صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأحد الأصدقاء المقربين من أنشيلوتي، عن محادثته مع المدرب الإيطالي في برنامج "إل لارجيرو"، عقب السقوط الأخير للميرنجي في دوري أبطال أوروبا.

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ونقل سيروتي، أن كارلو يثق في تطور فريقه للأفضل وقدرته على حل مشاكل اللاعبين الجدد بشأن التكيف مع مرور الوقت، وخصوصًا كيليان مبابي الذي تحاوطه الانتقادات من كل جانب.

وأوضح الصحفي الشهير، أنه تلقى رسالة واضحة من أنشيلوتي عندما علم بظهوره في البرنامج، مفادها: "قل لهم أي شيء، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن مدريد سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ".

وتتشابه هذه الرسالة، مع تصريحات أنشيلوتي التي أدلى بها عقب الخسارة الأخيرة من ليفربول (0-2) في الآنفيلد، حيث قال بنبرة متحدية: "سنتأهل وننافس على اللقب كما نفعل في كل عام. سترون ذلك، حتى لو فزنا على ليفربول، لم نكن سنصل ضمن الثمانية الأوائل. سنتأهل بطريقة أخرى وهذا هو الطريق الوحيدة للعبور".