عكس التيار .. نجم آرسنال السابق يدافع عن جماهير فالنسيا بعد العنصرية ضد فينيسيوس جونيور!

صوت مختلف في قضية فينيسيوس جونيور وأزمته مع جمهور نادي فالنسيا..

خرج البرازيلي جابرييل باوليستا مدافع نادي فالنسيا للدفاع عن جماهير فريقه بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له مواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

مباراة فالنسيا وريال مدريد التي أقيمت يوم الأحد على ملعب "ميستايا" في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23، شهدت الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، أبرزها الهجوم على فينيسيوس جونيور من جمهور "الخفافيش"، ثم طرد البرازيلي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

باوليستا تعرض للعديد من الانتقادات بعدما مدح جمهور فريق داخل ملعب "ميستايا" خلال مواجهة ريال مدريد باعتباره "الأفضل"، رغم الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور.

باوليستا، الذي غاب عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإيقاف، دافع عن جمهور فالنسيا بعد المباراة، حيث نشر صورة لهم من ملعب الفريق عبر خاصية القصص في حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "ميستايا، أنت الأفضل".

يذكر أن الهجوم العنصري على فينيسيوس جونيور من جمهور فالنسيا جذب العديد من ردود الفعل الغاضبة من الأحداث، بداية من رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعديد من اللاعبين الحاليين وأساطير كرة القدم، حيث أدانوا تلك التصرفات المشينة.