ريال مدريد؟ "ناد آخر" يفسد صفقة هاري كين بعد قبول عرض بايرن ميونخ!

تداعيات صفقة مبابي في كل مكان!

مستقبل الإنجليزي الدولي هاري كين بات من القضايا الأكثر سخونة خلال الساعات الأخيرة في كرة القدم العالمية، مع إتمام بايرن ميونخ كل شيء من أجل اتفاقيات ضمه.

وافق هاري كين وتوتنهام على آخر عروض الفريق البافاري من أجل ضم الهداف الإنجليزي المميز البالغ من العمر 30 عامًا، والذي قضى بحصول توتنهام على 100 مليون يورو كقيمة انتقال مع راتب مميز للإنجليزي وامتيازات رائعة.

لكن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن ناديًا لم يتم الكشف عن اسمه توجه إلى هاري كين بعرض أفضل في الساعات القليلة الماضية عقب إتمام بايرن ميونخ اتفاقاته من أجل المهاجم المميز، ولكن بشرط أن يحصل عليه مجانًا في 2024 حين يكون عقده قد انتهى بالفعل مع السبيرز.

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الامتيازات والراتب بالتأكيد سيكون أعلى في هذا العرض، وإلا لما وصفته الصحيفة الألمانية بأنه "افضل" من عرض بايرن ميونخ.

بالتأكيد لا يريد توتنهام أن يقبل كين هذا العرض، في ظل أنه سيفرض على فريق المدرب بوستيكوجلو التخلي عن لاعبه مجانًا الصيف المقبل وعدم تقاضي 100 مليون يورو ساخنة في الوقت الراهن.

يبدو ريال مدريد مرشحًا فوق العادة ليكون هذا النادي، في ظل الأنباء التي تتحدث حول أن صفقة انضمام كيليان مبابي إلى صفوف النادي الملكي، على الأرجح لن تكون خلال هذا الصيف.