"هل يمكننا مواجهتكم كل أسبوع؟" .. الدوري الإيطالي يسخر من ريال مدريد بعد الخسارة أمام ميلان

بطل أوروبا خسر على ملعبه بالثلاثة أمام الضيف الإيطالي

زاد حساب الدوري الإيطالي على منصة إكس من أوجاع ريال مدريد عقب الأيام الصعبة الأخيرة والتي تُوجت مساء أمس بالسقوط على ملعبه ووسط جمهوره أمام ميلان 3-1 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

العملاق الإسباني تعرض لعدة ضربات في الأيام الأخيرة، بدأت بالخسارة أمام برشلونة 4-0 في الدوري الإسباني، ثم خسارة نجمه فينيسيوس جونيور أمام رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، سباق الكرة الذهبية، وأخيرًا السقوط أمام ميلان في سانتياجو بيرنابيو.

حساب الدوري الإيطالي لم يهتم بكل ذلك وسخر من ريال مدريد بنشر صورة تجمع باولو فونسيكا المدير الفني للميلان مع نظيره الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقد علق قائلًا "هل يُمكننا مواجهتكم كل أسبوع؟".

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تلك لم تكن التغريدة الوحيدة، بل نشر صورة لتيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان وصاحب الهدف الثالث في المباراة وكتب معلقًا "لسان حال ريندرز: كنت أظنها أصعب من ذلك"، وصورة ثالثة لحارس المرمى مايك ماينان وهو غاضب، وعلق "ماينان معصب كان يريد يسجل الرابع".

يُشار إلى أن كلًا من ريال مدريد وميلان يمتلك 6 نقاط في دوري الأبطال، ويبتعدان بفارق 6 نقاط عن ليفربول في الصدارة.