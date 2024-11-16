ريال مدريد يتجه لتغيير سياسة الانتقالات باستهداف "جنسية محددة" في السوق

التوقف الدولي كان بمثابة جرس الإنذار

للتوقف الدولي الثاني على التوالي، منتخب إسبانيا ليس لديه أي لاعب من ريال مدريد تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، وذلك بسبب الإصابة الطويلة لمدافع الفريق داني كارباخال وغيابه حتى نهاية الموسم.

وهو الأمر الذي جعل النادي يفكر جديًا في تغيير سياسته بسوق الانتقالات، باستهداف المزيد من اللاعبين الإسبان بالفريق، وذلك لتعويض رحيل كيبا أريزابالاجا وناتشو فيرنانديز ورافائيل مارين وخوسيلو الصيف الماضي.

وقال موقع "ريليفو" إن تواجد أربعة أعضاء فقط إسبان بالفريق الأول وهم كارباخال ولوكاس فاسكيز وفران جارسيا وخيسوس فاييخو، أمر غير مقبول مجلس الإدارة بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، والذي قرر إعادة تأسيس الهوية الوطنية للنادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينعكس هذا التوجه على أهداف ريال مدريد في السوق خلال الآونة الأخيرة، حيث يراقب الميرينجي موقف بيدرو بورو ظهير أيمن توتنهام، أيمريك لابورت مدافع النصر السعودي ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي الحاصل مؤخرًا على الكرة الذهبية.

ورغم محاولات ريال المستمرة لاستهداف أي من الثلاثي، ففكرة التعاقد معهم ليست مضمونة، وهو ما قد يضطر النادي لاستهداف التعاقد مع عناصر أخرى يمكنها اللعب بالفريق الأول، وكذلك تستطيع الانضمام للمنتخب الإسباني.

ولا يزال من غير الواضح من سيستهدفه ريال مدريد في السنوات القادمة، ولكن النادي سيعمل على جلب مجموعة قوية من اللاعبين الإسبان، مثلما فعل مؤخرًا مع المواهب البرازيلية بجلب فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو رودريجو والمهاجم الشاب إندريك.