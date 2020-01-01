ريال مدريد يحسم موقفه من انتقالات يناير

هل يضم الملكي لاعبين جدد؟

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية موقف إدارة ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان من دخول سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وارتبط النادي الملكي بعديد الأسماء عبر التقارير الصحفية مثل كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، وبول بوجب، نجم مانشتسر يونايتد، في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت "آس" أن النادي الملكي قرر عدم إجراء أي صفقات لشراء لاعبين جُدد في انتقالات يناير، وأن العملية قد تقتصر فقط على خروج بعض اللاعبين.

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وأفادت الصحيفة أن مدريد يريد إعارة الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز خلال الميركاتو الشتوي، ولكن لن يتحرك لضم أي اسماء جديدة.

الصحيفة أكدت أن القرار يأتي بموافقة المدرب زيدان، والذي يثق بالمجموعة الحالية المتواجدة معه، ويرى أن لا حاجة لتدعيمات في الوقت الراهن.

ولن يضم ريال مدريد طوال المواسم الثلاثة الماضية أي لاعبين خلال يناير باستثناء براهيم دياز العام الماضي قادماً من صفوف مانشستر سيتي.

ويعود الميرينجي لمنافسات الليجا مساء السبت عندما يحل ضيفاً على خيتافي.