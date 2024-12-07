يمكن ضمه بـ8 ملايين يورو .. نجم جيرونا يحصل على "فرصة العمر" للانتقال إلى ريال مدريد!

اختبار صعب في الليجا

مرة أخرى يظهر ميجيل جوتيريز ظهير نادي جيرونا الإسباني، ضمن الخيارات المقترحة لتدعيم دفاع ريال مدريد الذي يعاني بشدة بسبب الإصابات هذا الموسم.

صاحب الـ23 سنة رحل عن ريال متوجهًا إلى جيرونا في صيف عام 2022 مقابل 4 ملايين يورو فقط، ويرتبط بعقد مع ناديه حتى 2027، في الوقت الذي يمتلك فيه الميرينجي أحقية إعادة ضمه مقابل 8 ملايين يورو فقط.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ريال مدريد يدرك جيدًا حقيقة أن جوتيريز أصبح منذ فترة أحد أفضل اللاعبين بمركز الظهير الأيسر في أوروبا، حيث تطور بشكل لافت مع مدربه "ميشيل" في جيرونا، وأثبت قدرته على الوصول إلى أعلى مكانة ممكنة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن ريال لم يرغب أبدًا في السماح للاعب بالرحيل من الأساس، ولكنه أراد فرصة اللعب بانتظام، لذلك انضم إلى جيرونا الذي حصل على 50% فقط من حقوق ملكيته، ليحتفظ الميرينجي بالنصف الآخر، مع إمكانية استعادته بـ8 ملايين يورو، وهي قيمة لا تقارن بسعره الذي يصل إلى 35 مليون يورو لو حاول أي نادٍ آخر الحصول على خدماته.

ومن جانبه، سيقوم كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني ومجلس إدارة ريال، بمراقبة جوتيريز جيدًا، خلال المباراة التي سيخوضها اللاعب، اليوم، السبت، أمام فريقه السابق في مونتيليفي، للتحقق من مدى تطوره، خاصة وأن أرقامه الحالية تؤكد انه أفضل من ظهيري ريال فيرلان ميندي وفران جارسيا.

جدير بالذكر أن جوتيريز شارك في 20 مباراة مع جيرونا هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصنع 3 في كل البطولات، ويستعد للعب أمام ريال مدريد في الجولة السادسة عشر من عمر الليجا، وهذه المواجهة قد تكون بمثابة فرصة العمر بالنسبة له لإثبات نفسه من أجل العودة مرة أخرى إلى سانتياجو برنابيو.