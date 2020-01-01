ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة ببوروسيا بارك..

بوروسيا مونشنجلادباخ × ريال مدريد

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27' ركنية لريال مدريد من اليسار ينفذها كروس بعرضية يرتقي لها كاسيميرو، لكن الحكم يشير إلى خطأ عليه

21' مرتدة سريعة لمونشنجلادباخ بانطلاقة في اليسار عن طريق شتيندل الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء، لكن فاران يشتت الكرة.

19' ريال مدريد يفرض سيطرته على المباراة، ومونشنجلادباخ متراجع.

15' فينيسيوس يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع

11' عرضية أرضية رائعة من بن سبعيني يبعدها فاران على مرتين.

10' شد وجذب بين الفريقين، ولا سيطرة لفريق على مجريات المباراة.

5' خطيييييييييييرة لريال مدريد بعرضية من اليمين عن طريق فاسكيز، تمر من بنزيما ويبعدها الدفاع.

3' كرة أمامية لمونشنجلادباخ يخرج لها كورتوا ويلمس الكرة ثم يتركها لراموس الذي يشتتها.

1' بداية المباراة...

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز

فيدي فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:

التشكيل | 4-2-3-1

يان سومر

رامي بن سبعيني - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - شتيفان لاينر

فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامر

ماركوس تورام - لارس شتيندل - يوناس هوفمان

الحسن بيليا

أما بوروسيا مونشنجلادباخ فلديه بداية جيدة في الدوري الألماني ويأتي سادسًا برصيد 8 نقاط وقد تعادل مع إنتر الجولة الماضية في إيطاليا بهدفين لكل فريق.

ريال مدريد يدخل المباراة وهي لا تقبل القسمة على إثنين، فبعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام شاختار ستكون الهزيمة أو التعادل مع النادي الألماني بمثابة مدخل إلى حسابات معقدة جدًا للتأهل إلى الدور الثاني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب بوروسيا بارك بألمانيا.