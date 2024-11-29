"أحداث السويد وغياب نيمار" .. أسرار غير متوقعة لتعثر مبابي مع ريال مدريد

ظروف صعبة يعيشها نجم باريس السابق

حالة غريبة يمر بها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد، مما جعل الجميع يتعجب ويبحث عن السر الحقيقي وراء الانخفاض الواضح في مستواه، منذ انتقاله للميرينجي قادمًا من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

مبابي يعاني بشدة هذا الموسم خاصة في المواجهات أمام الكبار، حيث كان مصدرًا للسخرية في الكلاسيكو الذي خسره ريال 4/0 أمام برشلونة، وأهدر ركلة جزاء في الخسارة الأخيرة أمام ليفربول 2/0 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، مما ساهم في زيادة حدة الهجوم ضده.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدثت إلى أحد المقربين منه لمحاولة معرفة سر هذه الصورة السيئة، حيث قال:"كيليان مرهق نفسيًا، بعد كل ما حدث له في الأشهر الستة الماضية، أنفه المكسور، رحيله المؤلم عن باريس، كل ما أثير عن ما حدث له في السويد، من المستحيل أن يبقي رأسه أو جسده في حالة تخدير من كل هذه الأحداث".

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ومن جانبه قال مدرب سابق له:"إنه ليس محاطًا بالعناصر اللازمة على أرض الملعب، سيكون من الصعب إعادته إلى مستواه، خط وسط ريال مدريد ليس في المستوى، مبابي بحاجة إلى شركاء أفضل لمساعدته مثل نيمار وماركو فيراتي أو أنطوان جريزمان".

وأضاف:"ريال لم يقم بالتعاقد مع بديل لتوني كروس، لوكا مودريتش لا يتمتع كذلك بنفس اللياقة التي كان يلعب بها، كما أن أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا لا يمرران بالشكل المناسب، جود بيلينجهام؟ إنه لا يقنعني، ليس مثل نيمار".

يذكر أن الدولي الفرنسي نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين في 18 مباراة لها مع ريال بكل البطولات حتى الآن.