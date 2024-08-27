حقيقة مثيرة للقلق في ريال مدريد .. 3 لمسات تكشف أزمة مبابي وفينيسيوس وسط عناد أنشيلوتي!

إحصائية كاشفة للحقيقة رغم الانتصار بثلاثية

شككت تقارير صحفية، في قناعات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بتوظيف الفرنسي كيليان مبابي كمهاجم صريح في تشكيلة النادي الملكي، بناء على أرقام وإحصائيات.

ورفعت صفقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف، قادمًا من باريس سان جيرمان، من توقعات جماهير الملكي، في ظل امتلاك بطل أوروبا لأسلحة هجومية شرسة، أبرزها فينيسيوس جونيور ورودريجو.

إلا أن شبكة "ريليفو" الإسبانية، استعانت ببعض الأرقام والإحصائيات من مباراة ريال مدريد الأخيرة في الليجا، والتي حسمها بالفوز على بلد الوليد (3-0)، كشفت عن مؤشرات غير مطمئنة، لا لجماهير الملكي وكذلك للمدرب كارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الشبكة، أن الانسجام يبدو غير مكتمل تمامًا بين النجمين مبابي وفينيسيوس، حيث خيبا توقعات الجماهير، بعدما تناقلا الكرة سويًا 3 مرات فقط في 85 دقيقة، كذلك لم يكن لديه انسجام أيضًا مع البرازيلي الآخر رودريجو، حيث تناقلا الكرة 5 مرات وكلها في مناطق منخفضة الخطورة.

وواصلت "ريليفو": "هناك إحصائية أخرى مثيرة للقلق، كيليان، اللاعب الذي يحتاج في طريقة لعبه إلى الاحتفاظ كثيرًا بالكرة، كان اللاعب الأساسي في ريال مدريد، الأقل استحواذًا على الكرة (47 لمسة فقط)".

وختمت: "تشواميني كان أكثر من لمس الكرة (101 تمريرة)، إلا أن المهاجمين الثلاثة الآخرين احتكوا بالكرة أكثر بكثير من المهاجم الفرنسي، حيث نفذ أردا جولر (63 تمريرة)، فينيسيوس ورودريجو (57 تمريرة)".