فيديو | أراد عرقلته فتركه مستلقيًا على ظهره .. مبابي يحرج روديجر في تدريبات ريال مدريد

حالة من الإصرار ظهر عليها المهاجم الفرنسي

بعد الأداء المتواضع في الكلاسيكو والهزيمة 4/0 أمام الغريم التقليدي برشلونة، يواصل ريال مدريد تدريباته من أجل محو هذا الكابوس في أسرع وقت ممكن، متسلحًا بكامل نجومه المتاحين.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يعتبر أحد أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للهجوم بعد هذه الخسارة المذلة في الدوري الإسباني، ويبدو أنه قرر الاستعداد بأقوى شكل ممكن للرد على الجميع في الملعب.

هذا ما ظهر في موقع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد فيه مبابي وهو يراوغ أكثر من لاعب في تدريبات الميرينجي، ويمر منهم ببراعة شديدة، وكان على رأسهم أنطونيو روديجر الذي حاول التدخل عليه بعنف.

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وظهر مبابي في الفيديو وهو يمر من لاعبين، قبل أن يحاول أن يعرقله روديجر بطريقة عنيفة عن طريق استخدام قدميه معًا، ولكن مبابي وضعه في موقف محرج وراوغه ليبقى مستلقيًا على الأرض بعد الفشل في الحصول على الكرة، ليساهم الفرنسي في هدف بتلك التقسيمة.

جدير بالذكر أن ريال سيغيب عن منافسات الجولة الحالية بالدوري الإسباني، وذلك بسبب تأجيل مباراته مع فالنسيا بسبب إعصار دانا المدمر الذي أسفر عن أكثر من 200 قتيل حتى الآن، بينما يلعب أمام ميلان يوم 5 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.