ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

الهدف جاء بعد تمريرة من لوكا مودريتش من خارج المنطقة إلى فينيسيوس جونيور الذي مررها عرضية أرضية إلى الخالي من الرقابة إيسكو ليسددها فى المرمى بنجاح

60’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لريال مدريد عن طريق إيسكو

59’ تسديدة قوية من فيرناندنيو من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

58’ عرضية من فيرلاند ميندي من الجهة اليسري يرتقي لها إيسكو ويسددها برأسية لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس إيديرسون

57’ تمريرة طولية خطيرة تضع الجزائري رياض محرز فى مواجهة المرمى ليسددها بقوة لكن تصدي لها المتألق ثيبوه كورتوا

56’ تسديدة قوية من رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها ببراعة ثيبوه كورتوا

55’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكنه سقط وطالت الكرة إلى ضربة مرمى

54’ بطاقة صفراء من نصيب لوكا مودريتش بعد عرقلة رياض محرز فى منتصف الميدان

53’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح مانشستر سيتي بعد تدخل قوي من فينسيوس جونيور على رياض محرز

52’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

51’ انطلاقة من كاييل وولكر من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

50’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

49’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من خارج المنطقة ثم يمررها إلى رياض محرز على حدود المنطقة ليسددها الجزائري تسديدة مقوسة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

48’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على دفاعات مانشستر سيتي

47’ بطاقة صفراء من نصيب فيدريكو فالفيردي بعد تدخل قوي على جوندوجان فى منتصف الميدان

46’ بداية الشوط الثاني

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ ركنية لمانشستر سيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة ابعدها كورتوا لترتد امام جابرييل جيسوس الذي سددها على الطائر لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمى

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

43’ استئناف المباراة من جديد، الكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

42’ توقف المباراة لإصابة فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

42’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على فيدريكو فالفيردي

41’ تمريرة من بنجامين ميندي فى إتجاه جابرييل جيسوس لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس ثيبوه كورتوا

40’ خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

38’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى

37’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل كيفين دي بروين على فيرلاند ميندي

36’ تمريرة من جابرييل جيسوس فى إتجاه برناردو سيلفا داخل المنطقة لكنه سددها فى أحضان ثيبوه كورتوا

35’ خطأ لريال مدريد من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من لوكا مودريتش لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد ريال مدريد فى منطقة جزاء السيتي

34’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من جوندوجان على لوكا مودريتش

33’ تبديل أول فى صفوف مانشستر سيتي دخول فيرناندينيو وخروج إيميريك لابورت بسبب الإصابة

CITY SUB | @Laporte limps off having injured himself in that previous melee in the box 😔



⚪️ 0-0 🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/Mu27pScBUD