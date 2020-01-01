ريال مدريد ومانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 1 × 0 مانشستر سيتي

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الهدف جاء بعد تمريرة من لوكا مودريتش من خارج المنطقة إلى فينيسيوس جونيور الذي مررها عرضية أرضية إلى الخالي من الرقابة إيسكو ليسددها فى المرمى بنجاح

60’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الأول لريال مدريد عن طريق إيسكو

59’ تسديدة قوية من فيرناندنيو من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

58’ عرضية من فيرلاند ميندي من الجهة اليسري يرتقي لها إيسكو ويسددها برأسية لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس إيديرسون

57’ تمريرة طولية خطيرة تضع الجزائري رياض محرز فى مواجهة المرمى ليسددها بقوة لكن تصدي لها المتألق ثيبوه كورتوا

56’ تسديدة قوية من رياض محرز من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها ببراعة ثيبوه كورتوا

55’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري لكنه سقط وطالت الكرة إلى ضربة مرمى

54’ بطاقة صفراء من نصيب لوكا مودريتش بعد عرقلة رياض محرز فى منتصف الميدان

53’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح مانشستر سيتي بعد تدخل قوي من فينسيوس جونيور على رياض محرز

52’ تنفيذ الركنية بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

51’ انطلاقة من كاييل وولكر من الجهة اليمنى لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى ركنية

50’ تمريرات متتالية فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

49’ انطلاقة من كيفين دي بروينه من خارج المنطقة ثم يمررها إلى رياض محرز على حدود المنطقة ليسددها الجزائري تسديدة مقوسة لكنها مرت بجوار القائم الايمن

48’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على دفاعات مانشستر سيتي

47’ بطاقة صفراء من نصيب فيدريكو فالفيردي بعد تدخل قوي على جوندوجان فى منتصف الميدان

46’ بداية الشوط الثاني

45+2’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

45+1’ ركنية لمانشستر سيتي تنفذ بعرضية من كيفين دي بروينه لداخل المنطقة ابعدها كورتوا لترتد امام جابرييل جيسوس الذي سددها على الطائر لكن ابعدها الدفاع من على خط المرمى

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع

43’ استئناف المباراة من جديد، الكرة بحوزة لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

42’ توقف المباراة لإصابة فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

42’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي على فيدريكو فالفيردي

41’ تمريرة من بنجامين ميندي فى إتجاه جابرييل جيسوس لداخل المنطقة لكنها أقرب إلى الحارس ثيبوه كورتوا

40’ خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

38’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى

37’ خطأ لصالح ريال مدريد بعد تدخل كيفين دي بروين على فيرلاند ميندي

36’ تمريرة من جابرييل جيسوس فى إتجاه برناردو سيلفا داخل المنطقة لكنه سددها فى أحضان ثيبوه كورتوا

35’ خطأ لريال مدريد من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية من لوكا مودريتش لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد ريال مدريد فى منطقة جزاء السيتي

34’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ريال مدريد بعد تدخل قوي من جوندوجان على لوكا مودريتش

33’ تبديل أول فى صفوف مانشستر سيتي دخول فيرناندينيو وخروج إيميريك لابورت بسبب الإصابة

CITY SUB | @Laporte limps off having injured himself in that previous melee in the box 😔



⚪️ 0-0 🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/Mu27pScBUD — (@ManCity) February 26, 2020

32’ توقف اللقاء لسقوط إيميريك لابورت ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

31’ تسديدة قوية من كاسيميرو من على حدود المنطقة لكنها مرت بعيدة عن المرمى

30’ أوووووووووووووه،،،، عرضية من الجهة اليسري عن طريق فيرلاند ميندي تلقاها كريم بنزيمة برأسية قوية لكن ابعدها الحارس إيديرسون ببراعة

29’ بطاقة صفراء من نصيب بنجامين ميندي بعد تدخل قوي على لوكا مودريتش فى منتصف الميدان

28’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان

27’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بنجامين ميندي لداخل المنطقة تلقاها كيفين دي بروينه بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمى

26’ انطلاقة من جابرييل جيسوس من داخل يسار المنطقة لكن استخلصها من أمامه رافاييل فاران وابعدها بنجاح

25’ توغل رائع من فينيسيوس جونيور من داخل يسار المنطقة ثم يستخلصها من أمامه رياض محرز والحكم يحتسب خطأ لصالح السيتي

24’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان

22’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من رودريجو هيرنانديز على فينيسيوس جنيور

21’ تمريرة خطيرة من كيفين دي بروينه من خارج المنطقة إلى جابرييل جيسوس داخل يسار المنطقة ليسددها البرازيلي تسديدة قوية لكن ابعدها ثيبوه كورتوا ببراعة

20’ محاولات مستمرة من لاعبي ريال مدريد للبحث عن ثغرة فى دفاعات السيتي والوصول لمرمى الحارس إيديرسون

19’ ضغط متقدم من لاعبي ريال مدريد على مدافعي مانشستر سيتي

18’ تحضير من لاعبي مانشستر سيتي بتمريرات قصيرة فى منتصف الميدان ومحاولات من ريال مدريد لإستخلاص الكرة

16’ محاولة التوغل من رياض محرز من الجهة اليمنى لكن تدخل معه فينيسيوس جونيور وتحولت الكرة إلى ضربة مرمى

15’ ربع ساعة من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ تسديدة من رافاييل فاران من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمى

13’ سيطرة من لاعبي ريال مدريد وتمريرات متبادلة فى منتصف ملعب مانشستر سيتي

12’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فينيسيوس جونيور لداخل المنطقة ابعدها إيميريك لابورت برأسية إلى الحارس إيديرسون

11’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من رودريجو هيرنانديز على إيسكو

10’ عشر دقائق أولى مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

9’ تمريرة طولية فى إتجاه فينسيوس جونيور على الجهة اليسري لكن ابعدها كاييل وولكر إلى الحارس إيديرسون

8’ انطلاقة من فينيسيوس جونيور من الجهة اليسري ومحاولة التوغل لداخل يسار المنطقة لكن استخلصها الدفاع بنجاح

7’ جابرييل جيسوس يستخلص الكرة من سيرخيو راموس من منتصف الميدان وينطلق بها لكن يتدخل معه ويستخلصها المدافع رافاييل فاران ويبعدها بنجاح

6’ كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في منتصف الميدان

5’ تمريرة طولية فى إتجاه فيرلاند ميندي على الجهة اليسري لكنه فشل فى استلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

4’ محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

3’ تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ريال مدريد فى منتصف الميدان

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق بنجامين ميندي ابعدها الدفاع وترتد امام رياض محرز داخل يسار المنطقة ومحاولة التدسيد لكن ابعدها الدفاع بنجاح

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / كلاوديو برافو / ديفيد سيلفا / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج / جواو كانسيلو / فيرناندينيو / فيليب فودين

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



🔵 #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw — Manchester City (@ManCity) February 26, 2020

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / كايل وولكر / إيميريك لابورت / نيكولاس أوتاميندي / بنجامين ميندي / إيلكاي جوندوجان / رودريجو هيرنانديز / كيفين دي بروين / رياض محرز / جابرييل جيسوس / بيرناردو سيلفا

البدلاء / إيدير ميليتاو / مارسيلو / توني كروس / ألفونس أريولا / لوكاس فاسكيز / جاريث بيل / لوكا يوفيتش /

ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلً من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / فيرلاند ميندي / لوكا مودريتش / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة / إيسكو

تشكيل الفريقين:

أما مانشستر سيتي فتمكن من تحقيق الفوز في آخر لقاءاته في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نادي ليستر سيتي بنتيجة 1-0، ويحتل الفريق المركز الثاني في الترتيب في الجدول برصيد 57 نقطة.

وكان نادي ليفانتي قد عرقل الملكي وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 1-0، حيث تمكن خوسيه لويس موراليس من إحراز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 79 من عمر المباراة، وبهذه الهزيمة فقد الأبيض صدارة الدوري الإسباني ليحتل غريمه التقليدي برشلونة المركز الأول في الجدول برصيد 55 نقطة ويتوقف رصيد الملكي عند 53 نقطة ويهبط للمركز الثاني في الترتيب.

بعد الهزيمة في آخر لقاءاته في الدوري الإسباني ، يستعد ريال مدريد للقاء مانشستر سيتى في دور 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا ، ويقام اللقاء على ملعب ستاد سانتياجو بيرنابيو بإسبانيا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروب 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./