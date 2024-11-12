بسبب أحد الشروط .. "مودريتش الجديد" يرفض ريال مدريد من أجل فرصة أفضل!

الفرصة قد تضيع على العملاق المدريدي

مع تقدم لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في السن، واقتراب رحيله عن ريال مدريد، بدأ النادي الإسباني في البحث عن البديل الأنسب له، ليكون خليفته ويسير على خطاه في الملاعب.

إدارة الميرينجي قررت توجيه أنظارها نحو مارتن باتورينا، لاعب الوسط الشاب الذي يبلغ من العمر 21 سنة ويلعب لنادي دينامو زغرب الكرواتي، ويتمتع بجودة هائلة تمكنه من التحكم في إيقاع المباريات تمامًا مثل مودريتش.

شبكة "سكاي" الألمانية، قالت إن اللاعب المُلقب بـ"مودريتش الجديد"، بسبب نشأته في دينامو زغرب مثل النجم الكرواتي المخضرم وارتداء القميص رقم 10 مثله، وتشابههما في الكثير من الصفات، يعتبر من أهم الأهداف المستقبلية لريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أنه رغم اهتمام العملاق المدريدي به، إلا أن باتورينا رفض عرضًا للانتقال إلى صفوف الفريق لمدة خمس سنوات، لأنه كان يعني ضمنيًا انتقاله إلى فريق إسباني آخر على سبيل الإعارة لمدة عامين قبل بدء رحلته في سانتياجو برنابيو.

وهي الفكرة التي لم يقتنع بها النجم الشاب، لأنه يريد اتخاذ الخطوة القادمة في مسيرته مع أحد الكبار، سواء باللعب لريال مدريد خلال الموسم المقبل بشكل مباشر دون أي إعارات، أو الانضمام لفريق آخر مهتم به مثل بايرن ميونخ أو مانشستر يونايتد.

يذكر أن باتورينا خاض 17 مباراة مع دينامو زغرب هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع 7 في كل البطولات.