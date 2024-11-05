"أهدرنا فرصة بيعه لريال مدريد" .. ليوناردو يفتح الصندوق الأسود لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

"لا يوجد أي لاعب أهم من مصلحة النادي"

كشف ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، عن موقفه من مفاوضات ناديه مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال صيف 2022.

ورحل ليوناردو عن منصبه في النادي الفرنسي بنهاية شهر مايو الماضي، وهو نفس الوقت الذي رحل فيه كيليان مبابي عن باريس، لينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده.

وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو": "في صيف 2022، كنت ضد تجديد مبابي، خصوصًا أنه تم بطريقة غير منطقية، أعتقد أنه كان من المفترض بيعه في نهاية موسم 2020-2021، عندما تلقى باريس سان جيرمان عرضًا من ريال مدريد ولم يتبق له سوى عام واحد في عقده".

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وأضاف: "باريس لم يتعامل بشكل ذكي مع مبابي، كان يجب السماح برحيله والاستفادة ماديًا من الصفقة. إذا خسرت لاعبًا، فهذا أمر مزعج، لكن النادي لن يموت بسبب هذا، ما هي المؤسسة العظيمة التي انهارت بخسارة لاعب؟ لا أحد".

وتابع المدير الرياضي السابق لباريس: "إذا خسرت لاعبًا مهمًا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعافي، لكنك دائمًا تنهض من جديد. كنت لاعبًا، لكن لا شيء يمكن أن يكون أكثر أهمية من النادي".

في سياق متصل، استعاد ليوناردو ذكريات التحاقه بباريس سان جيرمان في 2011، قائلًا: "أتذكر كل اللحظات. عندما جاء باريس للبحث عني، كنت أعمل لدى إنتر، كان عليّ بناء المستقبل واتصلوا بي لإخباري أنهم سيشترون النادي الباريسي، وأن الثورة ستكون ضخمة، مع الرغبة في التألق في دوري أبطال أوروبا".

وختم: "تاريخي مع باريس لا يمكن المساس به. وأنا لا أقول هذا لفتح الباب أمام شيء لا أعرفه، إنه فقط قلبي الذي يتحدث".