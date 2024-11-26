"لست مدربًا لريال مدريد" .. سلوت يدافع عن "أنانية" صلاح ويرد على جدل مبابي!

مواجهة منتظرة بين الريدز والعملاق الإسباني ريال مدريد

خرج آرني سلوت مدرب ليفربول، من أجل الدفاع عن محمد صلاح نجم الفريق، بعد تصريحاته الأخيرة حول إمكانية رحيله عن صفوف النادي بعد انتهاء عقده.

صلاح قال بعد الفوز على ساوثامبتون 3/2 يوم الأحد الماضي، إنه يميل بشكل أكبر نحو مغادرة ليفربول بدلًا من البقاء، وذلك لأن النادي لم يقدم له أي عرض بخصوص التجديد، ليخرج جيمي كاراجر أسطورة الريدز لمهاجمته واتهامه بالأنانية.

وهو الأمر الذي رد عليه سلوت في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال مدريد المقرر إقامتها، غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، حيث قال:"أركز قليلًا على أشياء أخرى قالها كاراجر، مثل أن صلاح أحد أفضل خمسة لاعبين في تاريخ ليفربول، أتفق معه بخصوص هذا الأمر، ولا أعتقد أن هذا سيشتت انتباه مو، أعتقد أن ذلك سيُخرج أفضل ما لديه على أرض الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتحدث إلى صلاح بشكل مستمر عما أتوقعه منه مثلما أفعل مع جميع اللاعبين، إنه يؤدي بصورة جيدة في الوقت الحالي وعلينا التركيز على ذلك".

وأما عن ملف التجديد بشكل عام:"قلتها أكثر من مرة، أنا لا أريد الحديث كثيرًا عن هذه القصة، عندما أضع تشكيلي، فرص وجود صلاح في الفريق أكثر من خروجه، نحتاج إلى الأهداف والأرقام التي يصنعها حتى نحافظ على مكانتنا الحالية، لا أعتقد أن ما يحدث يشتت انتباهه، هو يلعب بكامل تركيزه، الأشياء التي تتحدث عنها وسائل الإعلام والجماهير لا تشغله، وهو نفس الحال بالنسبة لباقي اللاعبين".

وعن المواجهات السابقة مع ريال مدريد:"لم أدرك أننا لعبنا ضدهم عدة مرات، استخدمت المباراة التي خسرها ليفربول أمامهم بنتيجة 5/2 خلال فترتي مع فينورد كمثال على أن هذا الفريق دائمًا ما يجد طريقة ما للفوز، وهذا ما يجعل ريال مدريد فريقًا خاصًا والأفضل في العالم في آخر 5 إلى 10 سنوات".

كيفية مواجهة كيليان مبابي والجدل المثار حول لعبه كمهاجم أو جناح :"لا أهتم بمركزه، لقد أظهر مرات عديدة أنه من الصعب الدفاع أمامه، هو أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، أنا لست مدربًا لريال مدريد لذلك لن أتحدث عن المكان الأفضل له في الملعب".

غياب فينيسيوس جونيور:"نتعامل مع الأمر بشكل مختلف وكأنها مواجهة مع لاعب جديد لهم، لقد لعب في جميع المواجهات السابقة معهم، ولكن من الصعب التنبؤ أو فهم ما سيحدث، تشكيلهم سيفاجئنا بكل تأكيد ولكننا نثق في الجودة التي نمتلكها".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، بينما جميع ريال 6 نقاط من هزيمتين وانتصارين.