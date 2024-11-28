فيديو | الرحلة وألم الخسارة لم يكن بالمجان .. مكافأة مجزية من نجوم ريال مدريد لجماهير الفريق في آنفيلد

الريال خيب آمال جمهوره بالخسارة أمام مستضيفه الإنجليزي

لم تكن رحلة جمهور ريال مدريد إلى ملعب آنفيلد في ليفربول إيجابية، بل كانت قاسية على عشاق الملكي لرؤيتهم فريقهم يخسر أمام مستضيفه بهدفين نظيفين، لكن على الأقل كانت هناك مكافأة سعيدة لبعض الحاضرين.

ريال مدريد عقد وضعه في دوري الأبطال بتوقف رصيده عند 6 نقاط من 5 مباريات تضعه في المركز الـ24 وهو الأخير المؤهل لملحق التصفيات المؤهل إلى دور الـ16.

صحيفة ماركا نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على منصة إكس يُظهر نجوم الريال عقب المباراة وهم يُوزعون قمصانهم الخاصة على بعض الحاضرين من جمهورهم في الملعب العريق، والتي كانت بمثابة المكافأة لهم على حضورهم وتحملهم أعباء الرحلة والخسارة القاسية.

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ريال مدريد كان قد خسر كذلك المباراة السابقة في دوري الأبطال أمام ميلان على ملعبه سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 3-1، وسيواجه أتالانتا في مباراة صعبة في بيرجامو.

فريق المدرب كارلو أنشيلوتي يُواجه ظروفًا صعبة هذا الموسم خاصة على صعيد الإصابات والنتائج السلبية في المباريات الكبرى، حيث كان قد خسر كذلك الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.