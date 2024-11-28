ليس كامافينجا فقط .. ضربتان جديدتان في رأس أنشيلوتي وريال مدريد بعد الخسارة من ليفربول

المدرب الإيطالي في ورطة

أصبحت مقولة "المصائب لا تأتي فرادى" هي الجملة الأكثر تعبيرًا عن حال ريال مدريد هذا الموسم، بتعرض المزيد من اللاعبين للإصابة خلال مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

الفريق يعاني من أزمة حادة في الغيابات، ولا يمر بأفضل حالاته من ناحية المستوى والنتائج، حيث تعرض لهزيمة جديدة من الريدز بهدفين نظيفين، أمس، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، جعلته يحتل المركز الرابع والعشرين بـ6 نقاط بعد انتهاء الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

الصحفي "رامون ألفاريز" من راديو ماركا، قال إن براهيم دياز جناح الملكي، تعرض لضربة أمام ليفربول جعلته يشعر بانزعاج شديد، ويطمح المدرب كارلو أنشيلوتي في ألا تؤثر هذه الإصابة على حظوظه في المشاركة أمام خيتافي بالجولة القادمة من الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام تعرض لإصابة أخرى خلال المباراة، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية تأثيرها على مشاركته ضد خيتافي.

ويضاف ذلك إلى المشكلة التي عانى منها إدواردو كامافينجا وخرج على إثرها مُصابًا خلال الخسارة من الريدز، حيث من المقرر أن يغيب الفرنسي عن ريال لمدة 3 أسابيع وفقًا للتقديرات الأولية.

جدير بالذكر أن ريال يعاني من عدد كبير من الإصابات في الوقت الحالي، بابتعاد إيدير ميليتاو وداني كارباخال حتى نهاية الموسم، مع عدم وضوح موقف دافيد ألابا حتى الآن، بالإضافة لكل من أوريليان تشواميني وفينيسيوس جونيور، المتوقع غيابهما لفترات قصيرة.